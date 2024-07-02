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中研院院士會議開幕 賴清德勉院士壯大台灣科研
第卅五次中研院院士會議昨舉行開幕式，國內外兩百多位院士參加，首次以總統身分出席開幕式的賴清德總統致詞時表示，今年是中研院在南港院區的七十周年，中研院以跨世代累積的研究能量，協助台灣度過各種挑戰，也用前瞻的研究視野，和全球學術機構建立良好的合作關係，讓台灣和世界並駕齊驅，「中研院的進步代表台灣的進步」。
他期盼院士們持續提供政府建言，一起壯大台灣科研能力，帶動國家發展，也為國際社會貢獻心力。
賴總統致詞時先特地向前副總統陳建仁、中研院前院長李遠哲、翁啟惠等三位院士致意，接著表示，面對全球智慧化的挑戰，未來政府要打造台灣成為 「人工智慧之島」，加速人工智慧的創新應用，中研院已經在基礎研究中，積極導入人工智慧，在人文社會科學、精準醫療、以及生態環境等各領域的應用。期盼院士們持續提供政府建言，一起壯大台灣科研能力，帶動國家發展，也為國際社會貢獻心力。
中研院院長廖俊智表示，本次院士會議為新冠疫情後首次全實體召開，且因今年是中研院遷建南港七十周年，設定「成就全球頂尖研究」、「善盡社會關鍵責任」與「延攬培育頂尖人才」等三大院務發展願景。
面對全球許多待解的難題，廖俊智表示，中研院也必須關注社會重要議題，提出解方建議，例如面對生成式AI浪潮，中研院成立AI推動辦公室，特別重視AI在人文社會科學領域的應用，將以院內特別豐富的人文社會資料庫，拓展AI在人社領域的應用，同時反思AI對人類社會的衝擊。
廖俊智表示，中研院南部院區一月也成立關鍵議題研究中心，目前已有量子科技、淨零碳排、海洋能等重要議題的研發團隊進駐。
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