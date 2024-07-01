校長霸凌代理教師致輕生案遭糾正 嘉市研處改善

監委葉大華今天說，嘉市某國小校長公審霸凌代理教師致輕生，嘉義市政府調查、處理程序有重大瑕疵，監察院糾正；市府回應，待收到監院來函後研處後續處理程序，改善檢討。

嘉義市教育處表示，待收到監察院來函後，研處相關後續處理程序，針對監察院所給予的建議進行改善、檢討。另趙姓前校長目前在數位學習辦公室擔任秘書。

嘉義市教育處說，民國110年9月該校知悉媒體報導及代理教師輕生後，即完成線上校安通報，並進行師生輔導，學生輔導諮商中心也派員到校關心。市府同時也請教育處督學至學校了解案情。

嘉義市教育處強調，另由市府政風處進行調查，且學校聘請外聘委員籌組調查小組，調查結果經該校職場霸凌申訴評議委員會決議不構成職場霸凌，相關調查程序已完備。

葉大華今天透過新聞稿指出，嘉義市某國小趙姓前校長逕自在新進陳姓代理教師教室內裝設監視器、公審陳師辭職原因，並對媒體發表不實言論引發網路霸凌。嘉義市政府調查、處理程序有重大瑕疵，遭監察院糾正。