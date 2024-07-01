快訊

逾73萬人搶看！金曲35收視成績出爐 她們合體表演最吸睛

賴總統執政一個月民調曝光 觀望民眾轉向「不滿意」多於滿意

台新金高層人事新布局 前經長王美花兼任銀行獨董

校長霸凌代理教師致輕生案遭糾正 嘉市研處改善

中央社／ 嘉義市1日電

監委葉大華今天說，嘉市某國小校長公審霸凌代理教師致輕生，嘉義市政府調查、處理程序有重大瑕疵，監察院糾正；市府回應，待收到監院來函後研處後續處理程序，改善檢討。

嘉義市教育處表示，待收到監察院來函後，研處相關後續處理程序，針對監察院所給予的建議進行改善、檢討。另趙姓前校長目前在數位學習辦公室擔任秘書。

嘉義市教育處說，民國110年9月該校知悉媒體報導及代理教師輕生後，即完成線上校安通報，並進行師生輔導，學生輔導諮商中心也派員到校關心。市府同時也請教育處督學至學校了解案情。

嘉義市教育處強調，另由市府政風處進行調查，且學校聘請外聘委員籌組調查小組，調查結果經該校職場霸凌申訴評議委員會決議不構成職場霸凌，相關調查程序已完備。

葉大華今天透過新聞稿指出，嘉義市某國小趙姓前校長逕自在新進陳姓代理教師教室內裝設監視器、公審陳師辭職原因，並對媒體發表不實言論引發網路霸凌。嘉義市政府調查、處理程序有重大瑕疵，遭監察院糾正。

代理教師 嘉義 網路霸凌

延伸閱讀

嘉市購物節登場 發票登錄抽百萬名車、百萬現金

歡慶嘉義升格省轄市42周年 市府邀民眾打卡抽iPhone 15

影／指立院擴權監察院也遞件 「4機關」皆聲請釋憲創紀錄

諸羅建城320周年 嘉義市今慶恢復升格省轄市線上抽i15

相關新聞

數學也可這樣教 「起承轉合」讓老師輕鬆備課、精準教學

「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊已邁入第10年，面臨科技發展加速，連老師都擔心自己跟不上腳步，此工作坊也成為教師...

私校同濟高中113學年起停招 教育部通過重組董事會名單

教育部今召開私校退場審議會，本次審議會由教育部政務次長葉丙成主持，討論專案輔導學校、嘉義縣私立同濟高中重組董事會名單，後...

舞台劇「時光の手箱」 看見大時代下文化認同難題

一卡塵封皮箱竟帶出被遺忘的家族悲歡離合，舞台劇「時光の手箱」改編自5大家族顏家真實故事，監製李崗希望藉由大時代下的小故事...

穩定公幼開辦延長照顧 國教署7月起補助加置人力

今年起公幼推出平價延長照顧服務，參與學童大幅增加，但許多園所卻出現人力不足的窘境。國教署今年7月起補助公幼加置照顧服務人...

高教深耕推動協調與影響評估計畫主持人陳東升教授： 透過精準訪視聚焦辦學特色 提供學校精進建議

教育部自2018年起推動「高等教育深耕計畫」，期望協助大學發展多元特色，並培育優質人才，進而帶動國家發展。為此，教育部以「連結在地、接軌國際及迎向未來」為主軸，以「落實教學創新」、「提升高教公共性」、「發展學校特色」及「善盡社會責任」為目標，協助各校依自身優勢發展特色，配合社會趨勢及產業需求進行教學方法創新，以提升學生學習成效，並培養關鍵基礎能力及就業能力，達到「適性揚才」之目的。為了解學校具體策略與高教深耕計畫目標的連結性，第二期高教深耕計畫增加了「精準訪視」。本期評鑑雙月刊邀請國立臺灣大學社會學系暨高教深耕推動協調與影響評估計畫主持人陳東升教授，分享「精準訪視」的緣起與目的。

華梵大學校長林從一：回歸學習本身進行課程規劃 培養學生自主學習及反思能力

面對少子女化衝擊，全國各大專校院紛紛依據其優勢及特色發展，透過自主學習、跨領域學習等教學創新模式，進一步提升學生的學習動機及教育品質。本期評鑑雙月刊專訪華梵大學（簡稱華梵）林從一校長，整理並分享其推動大學轉型、發展學校特色之經驗，以及其對於臺灣高等教育品保機制的觀察與建議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。