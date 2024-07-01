數學也可這樣教 「起承轉合」讓老師輕鬆備課、精準教學

「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊已邁入第10年，面臨科技發展加速，連老師都擔心自己跟不上腳步，此工作坊也成為教師增能的重要活動，今年開了22個課程班，其中「國小數學EECC」吸引許多老師參加，加上熟悉這一教法的教師分享經驗，讓首次接觸的老師更有信心，未來更能輕鬆備課、精準教學。

教育局長鄭新輝表示，今年剛落幕的全台首學課程博覽會引發熱烈迴響，許多教師針對如何善用「數位融入」進行差異化教學很好奇，為滿足教師增能需求，因此今年的夢N台南場主軸明確，定調為「社群實踐」、「數位協力」。

國小數學起承轉合教學系統創辦人陳維民表示，科技融入數學這門課，老師應先省思自己的教學、了解自己，再評估如何透過科技化的融入，提昇教學效能以及學生的學習效率。在科技融入時，教學中的不同階段嘗試在起（影片）、承（虛擬學具）、轉（透過平台分享討論）、合（形成式評量、概念圖）間引領學生學習，進而引動學生的興趣，更能專心、快樂學習，更簡單的解釋，就是投入、豐富、領悟、壓縮。

陳維民解釋，先透過真實事件影片，吸引孩子的注意力，進而產生興趣，接著引動學生去思考，透過操作、畫圖去理解，溝通後賦予任務，然後分組討論，並將成果上傳平台，完成檢討及修正後，做成「形成性評量」，每個單元結束後進行複習，並視學生學習狀況給予不同作業，驗收成果。

老師沈佩蓉分享，一開始能引起孩子的學習動機很重要，有了學習興趣，學生就願意投入，除了學習效果提升，老師也更能輕鬆備課、精準教學。

老師陳惠君認為，教學時有完整的系統非常重要，確實建立學習SOP後，不論討論、記錄都會很順暢，學生也會學得更用心。老師李淑惠說，採用此教學策略，因開始讓學生有學習動機，操作時發現學生專心投入解題，欣喜孩子樂於學，「會再繼續耕耘下去，讓數學也是有趣課程」。