快訊

拜登辯論表現「崩潰」嚇壞民主黨 幕僚不解：明明都曾演練過

部桃醫院瞬間電力降壓、系統大當機 台電證實「牠」害的

台積電只排第7！非主管上市公司員工平均薪資 「這家」375萬奪冠

數學也可這樣教 「起承轉合」讓老師輕鬆備課、精準教學

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊，開了「國小數學EECC」班，提供老師讓學生有趣學習的教學策略。記者鄭惠仁／攝影
「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊，開了「國小數學EECC」班，提供老師讓學生有趣學習的教學策略。記者鄭惠仁／攝影

「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊已邁入第10年，面臨科技發展加速，連老師都擔心自己跟不上腳步，此工作坊也成為教師增能的重要活動，今年開了22個課程班，其中「國小數學EECC」吸引許多老師參加，加上熟悉這一教法的教師分享經驗，讓首次接觸的老師更有信心，未來更能輕鬆備課、精準教學。

教育局長鄭新輝表示，今年剛落幕的全台首學課程博覽會引發熱烈迴響，許多教師針對如何善用「數位融入」進行差異化教學很好奇，為滿足教師增能需求，因此今年的夢N台南場主軸明確，定調為「社群實踐」、「數位協力」。

國小數學起承轉合教學系統創辦人陳維民表示，科技融入數學這門課，老師應先省思自己的教學、了解自己，再評估如何透過科技化的融入，提昇教學效能以及學生的學習效率。在科技融入時，教學中的不同階段嘗試在起（影片）、承（虛擬學具）、轉（透過平台分享討論）、合（形成式評量、概念圖）間引領學生學習，進而引動學生的興趣，更能專心、快樂學習，更簡單的解釋，就是投入、豐富、領悟、壓縮。

陳維民解釋，先透過真實事件影片，吸引孩子的注意力，進而產生興趣，接著引動學生去思考，透過操作、畫圖去理解，溝通後賦予任務，然後分組討論，並將成果上傳平台，完成檢討及修正後，做成「形成性評量」，每個單元結束後進行複習，並視學生學習狀況給予不同作業，驗收成果。

老師沈佩蓉分享，一開始能引起孩子的學習動機很重要，有了學習興趣，學生就願意投入，除了學習效果提升，老師也更能輕鬆備課、精準教學。

老師陳惠君認為，教學時有完整的系統非常重要，確實建立學習SOP後，不論討論、記錄都會很順暢，學生也會學得更用心。老師李淑惠說，採用此教學策略，因開始讓學生有學習動機，操作時發現學生專心投入解題，欣喜孩子樂於學，「會再繼續耕耘下去，讓數學也是有趣課程」。

老師李美文表示，每個人看教科書的眼光可能不一樣，但是老師要熟悉及了解課程編排的脈絡，並視學生學習狀況調整教學步調，引動興趣，讓學生有脈絡學習，不是教一題學一題。陳維民最後補充，要從「兒童數概念發展」的觀點看學生的解題行為，可以更精準診斷孩子的學習。

「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊，開了「國小數學EECC」班，提供老師讓學生有趣學習的教學策略。記者鄭惠仁／攝影
「夢的N次方」教師專業自主社群多元工作坊，開了「國小數學EECC」班，提供老師讓學生有趣學習的教學策略。記者鄭惠仁／攝影

影片 教師 社群

延伸閱讀

「夢的N次方」台南二中登場 800教師數位增能

台南東區造價最高的幼兒園開園 周遭公、私幼剉咧等

阿里數學決賽試題公布 網喊「天書」：這是考英語還是數學？

中國高職生爭議聲中進全球數學決賽 成績8月公布

相關新聞

全球最佳大學排行出爐 亞大、中國醫大台灣私大前2名

「美國新聞與世界報導2025全球最佳大學」排行出爐，台灣有11所大學進入1千大。其中，亞洲大學、中國醫藥大學兩校均表現出...

私校同濟高中113學年起停招 教育部通過重組董事會名單

教育部今召開私校退場審議會，本次審議會由教育部政務次長葉丙成主持，討論專案輔導學校、嘉義縣私立同濟高中重組董事會名單，後...

穩定公幼開辦延長照顧 國教署7月起補助加置人力

今年起公幼推出平價延長照顧服務，參與學童大幅增加，但許多園所卻出現人力不足的窘境。國教署今年7月起補助公幼加置照顧服務人...

高教深耕推動協調與影響評估計畫主持人陳東升教授： 透過精準訪視聚焦辦學特色 提供學校精進建議

教育部自2018年起推動「高等教育深耕計畫」，期望協助大學發展多元特色，並培育優質人才，進而帶動國家發展。為此，教育部以「連結在地、接軌國際及迎向未來」為主軸，以「落實教學創新」、「提升高教公共性」、「發展學校特色」及「善盡社會責任」為目標，協助各校依自身優勢發展特色，配合社會趨勢及產業需求進行教學方法創新，以提升學生學習成效，並培養關鍵基礎能力及就業能力，達到「適性揚才」之目的。為了解學校具體策略與高教深耕計畫目標的連結性，第二期高教深耕計畫增加了「精準訪視」。本期評鑑雙月刊邀請國立臺灣大學社會學系暨高教深耕推動協調與影響評估計畫主持人陳東升教授，分享「精準訪視」的緣起與目的。

華梵大學校長林從一：回歸學習本身進行課程規劃 培養學生自主學習及反思能力

面對少子女化衝擊，全國各大專校院紛紛依據其優勢及特色發展，透過自主學習、跨領域學習等教學創新模式，進一步提升學生的學習動機及教育品質。本期評鑑雙月刊專訪華梵大學（簡稱華梵）林從一校長，整理並分享其推動大學轉型、發展學校特色之經驗，以及其對於臺灣高等教育品保機制的觀察與建議。

南華大學名譽校長林聰明：以生命力帶動三好生命教育 發展學校特色培育跨領域人才

面對少子女化衝擊，全國各大專校院紛紛依據其優勢及特色發展，透過自主學習、跨領域學習等教學創新模式，進一步提升學生的學習動機及教育品質。本期評鑑雙月刊專訪甫於今（2024）年屆齡退休的南華大學（簡稱南華）林聰明名譽校長，整理並分享其推動大學轉型、發展學校特色之經驗，以及其對於臺灣高等教育品保機制的觀察與建議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。