全球最佳大學排行出爐 亞大、中國醫大台灣私大前2名

教育部自2018年起推動「高等教育深耕計畫」，期望協助大學發展多元特色，並培育優質人才，進而帶動國家發展。為此，教育部以「連結在地、接軌國際及迎向未來」為主軸，以「落實教學創新」、「提升高教公共性」、「發展學校特色」及「善盡社會責任」為目標，協助各校依自身優勢發展特色，配合社會趨勢及產業需求進行教學方法創新，以提升學生學習成效，並培養關鍵基礎能力及就業能力，達到「適性揚才」之目的。為了解學校具體策略與高教深耕計畫目標的連結性，第二期高教深耕計畫增加了「精準訪視」。本期評鑑雙月刊邀請國立臺灣大學社會學系暨高教深耕推動協調與影響評估計畫主持人陳東升教授，分享「精準訪視」的緣起與目的。

2024-07-01 14:03