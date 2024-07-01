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全球最佳大學排行出爐 亞大、中國醫大台灣私大前2名

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
「美國新聞與世界報導2025全球最佳大學」排行出爐，亞洲大學、中國醫藥大學兩校均表現出色，分占全台私立大學第1、2名。圖／亞洲大學提供
「美國新聞與世界報導2025全球最佳大學」排行出爐，亞洲大學、中國醫藥大學兩校均表現出色，分占全台私立大學第1、2名。圖／亞洲大學提供

美國新聞與世界報導2025全球最佳大學」排行出爐，台灣有11所大學進入1千大。其中，亞洲大學、中國醫藥大學兩校均表現出色，分占全台私立大學第1、2名。其中亞洲大學排名755、全台第5、私大第2；中國醫大全球排285名、全台第2、私大第1。

亞大和中國醫大由教育部核定為「中亞聯合大學系統」兩校資源相互支援並強化教學與研究能量。董事長蔡長海說，他10多年來鼓勵兩校要能往國際化發展，其中世界最佳大學排名是指標之一，如今兩校國際排名持續進步，辦學績效一再受到肯定，未來還要繼續努力，朝國際名校邁進，培育全球性跨域人才。

亞大校長蔡進發說，亞大創校23年，近10年分別獲4項世界指標性大學排名，如「美國新聞與世界報導」、「英國泰晤士報(THE)」、「上海軟科(原上海交大)」、「英國QS」等，並在AI、綠色永續、資訊工程三大領域排名表現亮眼。除了重視學術優質表現外，更重視學生與國際趨勢同步的跨域能力、就業競爭力，讓學生畢業即就業，並連獲「企業最愛大學」排名。

亞大研發長許慶賢說，亞大在AI領域全球排115 名；在綠色永續全球排71 名；在資訊工程領域全球排219 名，3項領域表現都很亮眼。而且，亞大有20位教授獲美國史丹佛大學評選為「TOP 2%頂尖科學家」，其中有10位是資訊工程領域。

亞洲大學 大學排名 美國

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