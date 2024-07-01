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竹縣議員助特教生學獨輪車 提升專注力

中央社／ 新竹縣1日電

國民黨新竹縣議員吳旭智今天說，他發起推動特教生學習獨輪車活動，幫助特教生訓練提升專注力與情緒管理能力，今年邁入第3年，不少培訓畢業的學生主動回歸擔任志工，展現互助精神。

吳旭智日前與台北市教育關懷協會理事長尹玉娟共同發起特教生學習獨輪車活動，獲得新竹縣政府響應，以及竹縣有智一同未來教育發展協會、新竹市映興國際同濟會、榮宗科技以及新竹縣托嬰協會等支持。

吳旭智今天告訴中央社記者說，獨輪車學習活動由新竹縣各校提供給特教學生報名參加，盼讓孩子在獨輪車運動中，能訓練身體，也培養發展出專注力與耐心。

吳旭智表示，透過獨輪車訓練，能幫助特教生訓練專注力與情緒管理能力，這群學生在訓練過程中很辛苦，在歷經跌倒、再站起重新練習等過程，更加學會勇敢，也培養獨自面對狀況的勇氣。

吳旭智指出，此次獨輪車的培訓，還有過去的學生主動加入擔任志工，並親自陪同新的學生練習，透過彼此交流，孩子成長有目共睹。

吳旭智說，不少家長也認為孩子在學習獨輪車後成長許多，更加願意嘗試學習新的事物，也懂得人際關係與人互動，對於人際關係提升很多，未來他將持續推動，幫助特教生成長。

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