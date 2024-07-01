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私校同濟高中113學年起停招 教育部通過重組董事會名單

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部今日下午召開「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」，是新團隊上任後首次召開。本報資料照片
教育部今日下午召開「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」，是新團隊上任後首次召開。本報資料照片

教育部今召開私校退場審議會，本次審議會由教育部政務次長葉丙成主持，討論專案輔導學校、嘉義縣私立同濟高中重組董事會名單，後續教育部將依法解除現任董事職務，並派任今日通過的董事。同濟高中自113學年度停招，並於學年結束時停辦。

教育部今日下午召開「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」，是新團隊上任後首次召開，原本的召集人劉孟奇已離開教育部政務次長一職，本次由新任召集人葉丙成主持。會議全體應出席委員24人，出席委員人數達全體委員人數三分之二，討論嘉義縣同濟高中重組董事會一案。

同濟高中在111年11月11日的第6次退場審議會中被認定為專案輔導學校，是私立高級中等以上學校退場條例通過後，首批被列入專輔學校的高中職，並已依預警學校與專案輔導學校認定輔導及監督辦法第11條規定，主動申請停招。教育部於今年1月15日核定，該校自113學年度起停招，於停招的當學年度結束時停辦。

本次退場審議會依退場條例第14條及教育部加派專案輔導學校所屬學校財團法人董事監察人及重新組織董事會管理辦法第5條規定，審議通過同濟高中重新組織的董事會名單。依法專任教職員及學者專家擔任董事人數，不得少於董事總數3/4，其中1/3應優先由專任教職員擔任為原則。

教育部表示，後續將依法解除同濟高中所屬學校法人現任全體董事職務，並派任經本次會議審議同意的董事會成員。

同濟高中目前有教職員6人、學生58人，其中40人今年畢業，18位學生113學年還在就讀，因明年就畢業，無安置問題。

嘉義 教育部

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