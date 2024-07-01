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穩定公幼開辦延長照顧 國教署7月起補助加置人力

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
嘉義縣雙溪附幼提供多元活動內容，數學區結合拼圖區讓孩子可以操作。圖／國教署提供
嘉義縣雙溪附幼提供多元活動內容，數學區結合拼圖區讓孩子可以操作。圖／國教署提供

今年起公幼推出平價延長照顧服務，參與學童大幅增加，但許多園所卻出現人力不足的窘境。國教署今年7月起補助公幼加置照顧服務人力人事費，每名人力一年最高核定新台幣65萬元，共核定398名人力，將協助公幼延長照顧服務穩定實施。

113年公幼延長照顧服務改採定額收費後，參與幼生數大幅增加。國教署統計，113年寒假開辦率88.4%，與112年寒假開辦率相比較成長17.6%；112學年度第2學期開辦率92.4%，與111學年度第2學期開辦率相比較成長8.7%，預期暑假期間加托需求將再創新高。

為了穩定公幼人力、減少園內教保服務人員負擔，國教署今年7月起加碼補助公幼加置照顧服務人力人事費，每名人力一年最高核定新台幣65萬元，共核定398名人力，國教署表示，其資格應符合幼兒教育及照顧法第20條所定課照人員資格，並由直轄市、縣（市）主管機關統一甄選進用。

國教署表示，加置照顧服務人力從今年7月起進入各園服務成為公幼重要的「生力軍」，有助於提升公幼現場的教保服務品質，並提供多元適性的活動內容，也能解決雙薪家庭安置孩子的問題，給予家長一個安心托育的環境。

人力 公幼 國教署

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