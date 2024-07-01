快訊

整理包／7月新制上路！8交通微罪不能檢舉、宜花東觀光補助 囤房稅2.0來了

遭控以醫美診斷書請假、放鳥團練 蘇打綠阿龔說話了

帛琉旅遊遭逼脫光查私密處 受害人現身批：國家捐這麼多錢還受辱

學生輔導法修法卡關 教育部：不影響補足人力

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
國民黨立法院黨團舉行「說好的學生輔導法 政院跳票！學生權益誰來顧？」記者會，國民黨立委萬美玲（左起）、立法院黨團書記長洪孟楷、立委柯志恩出席。記者邱德祥／攝影
國民黨立法院黨團舉行「說好的學生輔導法 政院跳票！學生權益誰來顧？」記者會，國民黨立委萬美玲（左起）、立法院黨團書記長洪孟楷、立委柯志恩出席。記者邱德祥／攝影

學生輔導法修法卡關，上周四教育部長鄭英耀已去行政院報告，教育部原希望上周通過行政院版草案，但至今仍無消息。國民黨立法院黨團上午舉行「說好的學生輔導法 政院跳票！學生權益誰來顧？」記者會，教育部回應指出，一直都在關注學生心理健康，預計國小提早到116學年度增加2088位專輔教師、國中在114學年度前增加53位專輔教師，不會因此減緩補足人力的速度。

學生輔導法上路後每5年應檢討人力配置，但本次已超過檢討年份。上周教育及文化委員會進行立委版草案詢答，原訂周四就要接著逐條審查，因院版草案尚未通過行政院會而延期，院版草案至今還沒有消息，恐又將影響已經延到本周四的逐條審查。

對此，國民黨立委洪孟楷、萬美玲、柯志恩等人今早在國民黨團記者室召開記者會表示，教育部多次邀集許多諮商輔導和心理的學者專家，討論及研擬修法草案，早在去年就函報行政院審查，歷經新舊政府至今卻仍然卡關，遲遲無法將院版送到立院審查。

教育部回應，按照目前學生輔導法的規定，輔導人力持續增加當中，國小預計會自法規原訂的120學年度提早至116學年度增加2088位專輔教師，國中預計在114學年度前增加53位專輔教師；大學則是已經補助預算降低人力比至1：900。教育部對學生心理健康的關注，一直都有在做，而且加速進行，不會因此減緩補足人力的速度。

人力 教師 教育部

延伸閱讀

學校專輔人力不足 教育部規畫「總學生數」為基準增補

補足國小專輔教師 教育部估增2088人、外加12億預算

台電取消學校電費優惠 教育部：會編足預算

桃園首次教育高峰會 最夯AI教育發展特色成主流

相關新聞

3變革擴大實作 開頂大第一槍！成大資工這一班吸18倍超額報名

又到鳳凰花開的畢業季，大學申請入學也在六月十三日放榜，今年總計一萬一千多名缺額，是七年來次高，但成功大學資訊工程系新增設的「智慧系統實作組」大受歡迎，包含特殊選才與申請入學管道僅錄取十八個名額，卻吸引超過三百三十名考生報名。

影／國民黨團呼籲「學生輔導法」列本會期優先法案

國民黨立法院黨團舉行「說好的學生輔導法 政院跳票！學生權益誰來顧？」記者會，國民黨立委萬美玲、立法院黨團書記長洪孟楷、立...

學生輔導法修法卡關 教育部：不影響補足人力

學生輔導法修法卡關，上周四教育部長鄭英耀已去行政院報告，教育部原希望上周通過行政院版草案，但至今仍無消息。國民黨立法院黨...

性平法禁未成年師生戀 教部培訓調查人員提升專業度

性別平等教育法修正條文今年3月正式上路，禁止師長與未成年學生發展性或情感關係；教育部近期舉辦調查人員培訓，深入研討實際案...

高中應屆畢業生17.1萬人 升學率8成6創5年新高

根據教育部最新統計，111學年高中應屆畢業生約17.1萬人，8成6選擇繼續升學，比率是近5年新高；畢業後即就業者比率不到...

大都會歌劇院管弦樂團台北首演 獨家曲目贈台灣觀眾

紐約大都會歌劇院管弦樂團成立140年來首度訪台，今天下午於台北國家音樂廳舉行首演，由女高音莉賽特．奧羅佩薩出場演唱法式經...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。