學生輔導法修法卡關 教育部：不影響補足人力
學生輔導法修法卡關，上周四教育部長鄭英耀已去行政院報告，教育部原希望上周通過行政院版草案，但至今仍無消息。國民黨立法院黨團上午舉行「說好的學生輔導法 政院跳票！學生權益誰來顧？」記者會，教育部回應指出，一直都在關注學生心理健康，預計國小提早到116學年度增加2088位專輔教師、國中在114學年度前增加53位專輔教師，不會因此減緩補足人力的速度。
學生輔導法上路後每5年應檢討人力配置，但本次已超過檢討年份。上周教育及文化委員會進行立委版草案詢答，原訂周四就要接著逐條審查，因院版草案尚未通過行政院會而延期，院版草案至今還沒有消息，恐又將影響已經延到本周四的逐條審查。
對此，國民黨立委洪孟楷、萬美玲、柯志恩等人今早在國民黨團記者室召開記者會表示，教育部多次邀集許多諮商輔導和心理的學者專家，討論及研擬修法草案，早在去年就函報行政院審查，歷經新舊政府至今卻仍然卡關，遲遲無法將院版送到立院審查。
教育部回應，按照目前學生輔導法的規定，輔導人力持續增加當中，國小預計會自法規原訂的120學年度提早至116學年度增加2088位專輔教師，國中預計在114學年度前增加53位專輔教師；大學則是已經補助預算降低人力比至1：900。教育部對學生心理健康的關注，一直都有在做，而且加速進行，不會因此減緩補足人力的速度。
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