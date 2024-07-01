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影／國民黨團呼籲「學生輔導法」列本會期優先法案

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
國民黨立法院黨團舉行「說好的學生輔導法 政院跳票！學生權益誰來顧？」記者會，國民黨立委萬美玲（左起）、立法院黨團書記長洪孟楷、立委柯志恩出席。記者邱德祥／攝影
國民黨立法院黨團舉行「說好的學生輔導法 政院跳票！學生權益誰來顧？」記者會，國民黨立委萬美玲（左起）、立法院黨團書記長洪孟楷、立委柯志恩出席。記者邱德祥／攝影

國民黨立法院黨團舉行「說好的學生輔導法 政院跳票！學生權益誰來顧？」記者會，國民黨立委萬美玲、立法院黨團書記長洪孟楷、立委柯志恩出席。

洪孟楷指出，說好的學生輔導法，不要選舉完就跳票了，國民黨團很嚴肅的要求學生輔導法要列為這個會期的優先法案，木來認為上個禮拜教育部能夠把修法的版本通過行政院會送出，大家來排審，沒想到又跳票。負責排案的召委柯志恩也批評，立法院到行政院走路只要6分半鐘的時間，但是這一部連賴清德總統在政見中都提出來的學生輔導法，卻是在行政院裡躺了一年四個月，今年六月就已經跟鄭麗君副院長、史哲政委強調學輔法的重要性，而政院也說其實他們也把它放在心上，上周在答詢中，教育部長也斬釘截的說會把它拿出來，結果沒想到目前為止，法案還是躺在行政院。

柯志恩說，所有數據顯示，目前青少年的自殺人口比往年多了非常多倍，校園的霸凌、校園的輔導老師已經達到了崩潰邊綠，各地輔導老師的缺額也不斷在上升，對所有的家長學生來說，輔導老師人力增加是非常迫切的，無法理解為什麼連副院長、政委都已經同意的能夠出行政院的學生輔導法，到目前為止都還不見蹤影。

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國民黨 柯志恩 行政院

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