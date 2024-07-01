弘光科大辦學與時俱進、以變應變！

【文．蘇弘毅／弘光科技大學副校長】

少子女化趨勢及人口結構轉變，衝擊著我國各教育階段體系，在大學教育方面，高教與技職體系、校際及科系重疊性愈來愈高，競爭激烈，加上資訊科技發展日新月異，新技術與設備不斷推陳出新，辦學更必須掌握趨勢、擬定策略，與時俱進轉型因應。

弘光科技大學（簡稱弘光科大）秉持「以人為本、關懷生命」之辦學理念，教學強調專業與人文素養並重，依據108-111學年度校務發展計畫書，落實「提昇畢業生多元競爭力、擴增產學創新研發能量、加強社會參與善盡社會責任」目標。

更在111-113學年度校務發展計畫中，跨領域結合導入新興產業、促進產學研發成效、提升國際化交流、打造綠色友善校園及提升高教公共性、善盡社會責任與樂齡活化，擬定出五大校務發展策略：創新智慧教學，培育多元實務人才；發展院系特色，創造就學價值；創新產學鏈接，整合跨域資源；精進多元交流，強化國際移動；落實高教公共性，深耕大學社會責任。

透過校務發展計畫之推動與執行，落實技職教育「務實致用」的辦學價值和功能，發展出之辦學特色與績效，分述如下：

一、創新智慧教學，提升學習成效

推動創新智慧教學，教師於教學備課、教學設計、教學進行、教學評量等階段，均能善用智慧化科技輔助，有效提升教學與學習成效。智慧教學設計具備網上備課、線上輔導、網上組卷、線上評量，影視功能結合教育，生動活潑化教學，使學生可以簡易方式吸收複雜困難知識，達到事半功倍之效。智慧科技應用系已建構5門工程基礎學科智慧學習課程（含2門人工智慧應用數學、3門人工智慧導論），並藉由整合線上教學系統，提供互動學習，提高學習成效。護理系、護理科加強建置實體與虛擬資料庫及學習平台，於2022年9月建立實體與虛擬資料庫與學習平台，讓學生體現「在移動中學習」的樂趣，以提升學生學習效率。另為加強AR護理技能教案應用於課程，增進學生自主掌握學習節奏，共計開設10門AR護理技能教案課程，111-1學期護理系學生使用AR技能教案學習課程共計10門課程，學生教案學習滿意度為95.3%。

二、培育多元與科技應用實務人才

由於產業結構快速改變，單一專長領域已無法滿足產業人才需求，具備多元跨領域能力，是未來社會所需之人才。本校邀請業界師資共同授課，以產業需求為導向，開設跨領域實務課程，強化學生多元實務、跨領域整合、運算邏輯思維及資訊能力。鼓勵學生修習跨領域學程、籌組學習社群或自主學習、修習實作創課學分與實務實習、獲取專業證照，以深植跨領域專業能力。另為深化學生專業能力，提升學生就學價值與就業競爭力，並積極應用智慧教學開設跨領域就業學程課程、專業證照輔導班、國家證照輔導班等課程與設立勞動部勞動力發展署技能檢定中心辦理考試之術科測驗場地，提升學生職場所需技能。為提升學生跨域知能，將修畢一跨系學程列為畢業門檻，並推動設計思考導向院核心課程（跨系混合編班）、以院為核心的職能導向跨系學程、第二專長課程及跨校／跨系之跨域課程，協助學生適性發展及涵養學生跨域知能及強化就業競爭力，成為符合就業市場所需人才，111學年度學生修習跨域課程人數為6,792人次，111學年度課程教學評量問卷學生對於跨域學習課程平均滿意度為91.7%。

三、全人與精準護理人才培育

利用精準教育解決學生學習上之特殊問題（例如：臨床表現不佳、批判性思考和整合能力差）聚焦或量身訂作（tailored），也是透過研究及實務所研議出來的解決方案，主要目標是極大化學生學習成效。本校開發全國首創與唯一HOSCE標準化病人模式（HOSCE Standard Patient, HOSCE-SP），強調全人照護之理念並縮短模擬與真實情境之差距感，進而培育學生具有批判性思考、整合專業知識與實作能力，以展現其臨床應有的專業能力。現正持續發展精神和社區護理HOSCE關鍵指標，亦推廣與培訓其他學校HOSCE考官訓練、標準病人，以及考題書寫等訓練，進一步達擴散效益，進而共同為照護品質把關，亦彰顯全國唯一以HOSCE為教學特色之學校。護理系積極推廣HOSCE全人教學模式，與光田醫院及亞東科技大學護理系洽談完成推廣HOSCE全人教學模式，以提升照護品質。另已於111學年度舉辦臺灣技優護生實作競賽，共計14所學校30名選手參與，透過各個學校參與回饋，表示透過競賽可以讓學生了解到HOSCE全人教學模式，運用於學校和醫院，提升照護品質。

▲開發全國首創與唯一HOSCE標準化病人模式。（弘光科大提供）

四、跨領域模擬實境整合照護教育模式

跨領域模擬實境整合照護教育模式（IPE）是藉由問題導向的跨專長團隊演練解決臨床問題，目標在培育出以病人／個案為中心且具備協同合作照護能力的健康照護專業人員，以達到提升醫療照護品質的目的。為增強學生實務及就業競爭能力，設置T型人才養成場域，將有利於培育學生學習以使用者、病人／個案為中心，運用創新思維、健康照護、經營管理、服務管理及智慧科技，結合大數據分析等專業技能，訓練學生成為智慧創新服務之人才。跨領域模擬實境整合照護包含：整合臨床領域與長期照護教學、T型人才養成場域。醫療健康學院111學年度師生使用跨領域模擬實境整合照護教室共計183人次。藉由此模式，學生獲得非本系專業之其他職業技能證照如「老人保護與訪視會談技巧實務」訓練課程，共計30人獲取證書。

五、建立創新實務實作評量機制與推動職能導向課程品質（iCAP）認證課程

精進本校各學院跨領域實務課程的評量品質並強化學生專業能力，藉由各實作課程評量規準（Rubrics）的建置，應用於學生實際操作、口頭報告和作品展示等實作評量，協助學生將學習結果應用於真實情境的表現，以達到提升學生創新專業實務能力，推動職能導向課程品質認證課程（Integrated Competency and Application Platform, iCAP），將產業所需人才之專業與實務創新能力具體化，並提供作為人才培育端與需求端作為實務總整課程參考依據。並規劃一套符合各領域之Rubrics實務實作評量機制進行整體學習成效的評估，凸顯各系專業實務創新特色，創造就學價值。民生創新學院開辦妝品研發、嬰兒照護及體適能共計3班勞動力發展署iCAP職能導向認證專業課程，提升學生專業職能與專業實務就業力，同時提高在職場薪資待遇，且更能獲得晉升的機會。

六、智慧科技新興產業人才培育

智慧科技學院主軸以建構新興科技與數位應用領域人才之創新加值能力，接軌產業AI化，特別是以「智能、綠能、健康」為主軸，培育國家資通訊、綠能科技及生醫技術等新興科技所需人才為發展重點。具體發展方向包括應用人工智慧物聯網（Artificial Intelligent Internet of Things, AIoT）學習場域，精進無人載具應用及後製平台專業課程；建構醫療設備物聯網平台；綠能電網及防災科技之教學資源應用。藉由建構實務場域結合產業資源，指引學生進行跨域專題、考取專業證照、AI產業實習，以及獲取AI國際證照（人工智慧素養與專業英文認證，AIL & PVQC）等學習模式，培育新興科技創新跨域人才。醫療器材發展與應用系已建置醫療設備物聯網教學實習場域，提升師生教學及研究能量，藉由此場域提出發明專利「早期失智症風險評估裝置」，學生藉由系上課程進行智慧醫療跨域相關專題。智慧科技應用系為提升學生AIoT跨域應用能力，輔導學生考取人工智慧相關國際證照共計38張，包括「Microsoft Azure AI Fundamentals」和「Microsys Solution D20-811 Database, Configuring」。

▲建構新興科技與數位應用領域人才之創新加值能力。（弘光科大提供）

七、促進科研產業化，擴展跨域產學鏈結

著重醫護及民生領域科技人才養成與產學研發，教師具學術專業與實務經驗，與國內企業保持長期的合作關係，包括產學合作、技術移轉及讓與、策略聯盟及商品上市等多元合作模式，建立緊密的連結網絡。近來更鼓勵衍生新創事業及新創團體加入育成中心，以擴展及整合研發能量與價值。為促進學術研究與產業實務鏈結的深度與廣度，發揮研究成果之實用價值與發展產業應用，將強化產學合作諮詢及輔導平台以促進產學媒合及跨域合作，並整合跨域研究團隊支援產業進行產品、技術或服務的研發及創新，以提升其競爭量能，深化產學網絡鏈結與提升研發績效。

深化醫療院系跨域資源持續發展，精進智慧醫療與照護專業人才培育，並推廣技術至醫療院所及長照機構，112學年度成立「智慧暨產業照護研發中心」，除可建構智慧病房之高階照護場域、共同研發智慧醫療及照護應用技術外，並可作為校內醫療相關院系與校外醫療或長照機構之產學技術與人才媒合的平台，將校內執行成果推展至醫療院所與長照機構運用，配合醫護人員的實地需求進行調整與修正，將理論融合實務，用智慧科技解決臨床與長照醫護需求。育成中心推動三創競賽及衍生新創事業補助提案申請，已培育獲選團隊成立衍生新創事業共達2家。護理系已於111學年度辦理2場VR證照培訓輔導班，參與人數為21人次，取得證照人數為10人。

八、獲教育部高額經費補助及各種獎項肯定

本校連續6年（2018至2023年）獲得教育部「高等教育深耕計畫」補助，總計約7億561萬元，補助金額在中部地區私立科技大學中排名第一。在學校治理方面，融入ESG（環境、社會及治理）精神，積極推動及落實聯合國永續發展目標（SDGs），致力於深耕大學社會責任。連續6年（2018至2023年）獲得台灣永續能源研究基金會頒發的「CSR報告書金獎」，以及連續5年（2019至2023年）獲得環境部（原行政院環保署）的「國家企業環保獎」。在2024《遠見雜誌》「台灣最佳大學排行榜」調查結果中，於私立技職大學中排名第三；在天下雜誌「2024天下USR大學公民調查」中，排名全國私立科大第二名。足見本校已是台灣地區醫護及民生實務人才培育及技術研發的重要學府！

▲弘光科技大學校長黃月桂（右）領取112年「國家企業環保獎」。（弘光科大提供）

以上這八大辦學特色與績效奠基於落實全面品質管理及自我評鑑，早在88學年度便導入全面品質管理觀念，建立「全人教育、專業能力、精緻管理」之品質政策，並落實自我評鑑，93學年度訂定「自我評鑑辦法」，98學年度教育部科技大學綜合評鑑一等，103學年度教育部科技校院校務評鑑通過，108學年度教育部科技校院校務評鑑通過。

誠如《評鑑雙月刊》第106期台評會專欄「永續經營的關鍵要素─『優點』與『特色』」一文所寫道：學校或科系要能「吸引優秀新生來校就讀」及「吸引優質在校生繼續在學」。非常時期，所能憑藉的是讓人看得到的「亮點」或感受得到的「吸引力」。

為不斷打造辦學「亮點」與「吸引力」，本校在過去確實掌握社會脈動，迅速回應社會需求，4年內完成11個系所轉型調整。舉例來說，在110學年度將「資訊管理系」更名為「多媒體遊戲發展與應用系」，除回應政府將電子競技納入《運動產業發展條例》政策需求外，亦培育遊戲產業所需動畫、直播等專業人才，該系已成為中部地區電子競技產業人才培育基地，亦先後奪得國內外大型電競賽事逾10座冠軍。「資訊工程系」也於111學年度轉型更名為「智慧科技應用系」，結合人工智慧特色，新增無人機全方位應用學習課程，培養無人機監視、救援和娛樂各領域菁英人才。

▲智慧科技應用系新增無人機全方位應用學習課程。（弘光科大提供）

再者，因觀察到寵物飼養數超越出生人口數，新設「動物保健系」。新冠肺炎疫情期間醫療器材使用範圍擴增，新型智慧醫療器材開發獲重視，112學年度將「生物醫學工程系」更名為「醫療器材發展與應用系」，更加著重於智慧醫療器材研發及應用，以滿足民眾健康檢測及監測需求。

依教育部針對大專校院人數的推估，從109至112學年度新生數從23萬人下降至近21萬人，統一入學測驗報名人數也從9.5萬人減少至近7.4萬人，在此雙重夾擊下，本校109至112學年度四技日間部的招生率平均為90%，顯示轉型調整策略能符應高中職學生、社會大眾與產業的期望與需求。

唯有不斷精進，才能夠不被少子女化大環境淘汰。為了吸引國際優秀新生就讀，鑑於國發會經濟情勢及產業趨勢分析臺灣2030年之前6大發展產業為：資通訊、智慧製造、綠色能源、生技醫藥與智慧醫療、智慧觀光、金融科技；加上教育部推動「促進國際生來臺暨留臺實施計畫」，113學年度起定額減免私立大專學雜費，114學年度起不再調降餐旅群招生名額。另外，疫情後我國餐旅產業嚴重缺人，高端餐旅產業更缺乏中高階專業人才。

洞悉上述利基機會，及本校在餐旅民生、永續發展產業辦學成效良好，為加大招生優勢，決定調整學院組成，新設國際餐旅學院，將餐旅管理系、食品科技系、國際溝通英語系納入學院中，預計113學年度開始運作。學院使命為提升國際與就業市場競爭優勢，培養學生富含文化底蘊及創意素養，擁有智慧創新、專業技術、跨域整合、永續發展等核心能力，成為具備餐旅技能及國際視野之專業人才；也讓弘光國際餐旅學院成為產業的最佳伙伴。

▲弘光科大預計113學年度新設國際餐旅學院， 圖為餐旅管理系「米其林大師實務專題製作」特色課程。 （弘光科大提供）

國際餐旅學院將擴大招生群：餐旅群、食品群、農業群、商管群、語言群英文類，鼓勵學生修輔系、雙學位；為滿足業界進修需求，食品科技研究所擴大在職研究所，拓展餐旅產業在職進修，更聚焦於本土招生策略優勢上。也將開設境外生產學攜手專班，並以一班境外生、姊妹校交換生、雙聯學位為招生對象，擴大國際招生優勢。

為提升國際與就業市場競爭優勢，國際餐旅學院將從強化現有實習、見學、交換生國際交流成效著手，煉聚本校新亮點，建構國際EMI學程，催生全球餐旅實習就業計畫，攜手產業打造企業學院，創造雙贏價值，推動跨域產學，運用創新思維達到槓桿效益，並提倡食安第一、綠色永續，進一步推廣亞洲餐飲世界化。

「沒有最好，只有更好！」弘光科大秉持這個信念，時時洞察社會脈動，強化辦學績效，駕馭時代趨勢，力抗少子女化巨浪。我們深信在不斷轉型進化及持續精進下，勢必能再創新猷！