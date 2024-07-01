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居住正義公共討論開跑 邀34組青年團隊齊尋共識解方

中央社／ 台北1日電

教育部青年發展署113年「青年好政－Let's Talk」計畫號召34組執行團隊，於7月到9月在全台各地辦理34場與居住正義有關公共討論，尋找具共識解決方案，即日起開放報名。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，青年署Talk計畫每年皆以青年關注的公共議題為題，鼓勵民間團體或青年組隊，就此議題提案辦理具審議民主精神的公共討論，每場Talk結論會交由政府部門回應，後續也邀請部會代表與團隊協作共創，透過公私協力，將青年意見化為具體可執行的政策建言。

113年Talk計畫以「居住正義」為主題，由來自全台各地、身分背景各異的青年組成團隊，還有中華民國專業者都市改革組織、台灣勞工陣線協會等長期關注居住議題的民間團體加入，34組執行團隊將在7至9月辦理34場與「居住正義」有關的公共討論。

Talk計畫公共討論將涵蓋青年居住、學生租屋保障、身心障礙者、無家者、原住民及移工等不同族群的居住權益，以及社宅共融居住與支持、在地居住支持方案等，歡迎對居住權益議題有興趣青年，即起上網報名

青年署表示，隨著時代演進，大家對「居住」的想像及需要已有不同樣態，居住正義政策規劃需要年輕人參與討論，期待喚起青年對居住議題的重視，並提出兼具多方共好的想法或建議，尋找可取得共識的解決方案。

團隊 居住正義 青年

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