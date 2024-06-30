高中應屆畢業生17.1萬人 升學率8成6創5年新高

根據教育部最新統計，111學年高中應屆畢業生約17.1萬人，8成6選擇繼續升學，比率是近5年新高；畢業後即就業者比率不到1成，以從事「住宿及餐飲業」占比最高。

教育部近日公布111學年高中應屆畢業生升學就業概況調查，受少子女化影響，111學年高中應屆畢業生共17.1萬人，是近5年最低，以普通科8.7萬人（50.6%）最多，其次是專業群科6.4萬人（37.5%），其他則為綜合高中、進修部、實用技能學程等。近5年普通科畢業生占比逐年增加，專業群科占比則逐年減少。

根據統計指出，111學年高中應屆畢業生有14.9萬人選擇繼續升學（86.8%），比率是近5年新高；畢業後即就業者約1.6萬人（9.2%），比率是近5年新低。

111學年高中應屆畢業生選擇繼續升學者，仍以讀私立大學為大宗，共8.2萬人，占升學者的55%；讀公立大學有6.3萬人，占42.1%，其餘則是就讀軍事院校、二專、警察校院、其他學校、赴國外（含中國）就讀等。

觀察近5年高中各學程就業比率變化，進修部因部分學生是利用工作之餘充實學識技能，就業比率均逾5成；實用技能學程規劃的學習環境均以具技藝傾向及就業意願的學生為主要對象，近5年就業比率維持3成5至4成間；專業群科就業比率由107學年14.5%降至111學年12.6%。

教育部提到，111學年高中應屆畢業生選擇就業者，以從事「住宿及餐飲業」者最多，占29.2%，其次是其他服務業（11.4%）；技職群別應屆畢業生的就業比率，以「服務群」58.3%最高，其次依序為「美容造型群」44.1%、「海事群」35.9%、「餐旅群」33.4%、「動力機械群」32.9%。

111學年高中應屆畢業生未升學也未就業者約0.6萬人，以補習或準備升學最多，約占3成，其次是需要工作而未找到者，約占2成5。