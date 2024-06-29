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國中生墜樓案未依法懲處違失教師 監院糾正宜蘭縣府

中央社／ 台北29日電
監察院。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
監察院。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

宜蘭羅東國中曾發生學生校外墜樓案，監委今天指出，學校涉有校園安全、師長不當管教等違失，且宜蘭縣政府未依法懲處違失師長，監察院通過糾正宜蘭縣政府，並促請教育部、衛福部積極建置自殺防治配套。

監委田秋堇、紀惠容今天透過新聞稿指出，民國109年11月羅東國中發生學生於校外墜樓事件，經啟動調查後，陸續發現該校確有維護校園安全、師長涉不當管教等違失，且宜蘭縣政府未依法懲處違失師長等情形。

監委指出，監察院教育及文化、社會福利及衛生環境委員會聯席會議於13日通過田秋堇、紀惠容的調查報告，針對宜蘭縣政府未確實懲處違失二師、督導羅東國中未盡周延等情形，糾正宜蘭縣政府，並函請相關單位檢討改進。

調查報告指出，因學校監視錄影畫面留存有限，難以確定學生離校時間，且學校雖設有監視設備，但對校園安全維護並未發揮實益，更因該名學生過去較其他同學有更多缺課情形，導致教師未能確實掌握學生到校動態。

另查，羅東國中於事發前曾協助學生進行自殺通報，卻未進行校安通報，宜蘭縣政府亦無重複檢核，而學校教授該名學生地球科學科目的教師經調查涉有不當管教學生，凸顯羅東國中因本案衍生多項管理疏漏，而縣政府督導不周亦屬有責。

監委指出，雖然教育部歷年均分送各種自殺防治教材至各教育單位，去年更彙編「校園學生自我傷害防治手冊」、「校園心理健康促進與自殺防治手冊」內容豐富、具體實用，已分送各校。但各校是否協助教師充分吸收，教育部應妥適追蹤，並運用教育宣導管道，督導各校協助教師確實瞭解運用。

監委表示，青少年自殺死亡成因複雜，教育部、衛生福利部應建置更為審慎完整配套措施，加速積極整合資源，並協助各地方政府建制青少年自殺防治網絡。

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宜蘭 校園安全 羅東

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