廉價勞工？補助金曝光 實習教師嘆：有愛心的志業不是這樣濫用

台灣社會受儒家思想影響巨大，教師一職更常受社會大眾以高道德標準檢討，但其待遇有時也令教師頗有微詞。一名女網友在Dcard發文感嘆，她表示費盡千辛萬苦修完教育學程、考過教檢卻「淪為半年的廉價勞工」，每月微薄補助金讓她哀嘆「有愛心的志業也不是這樣被拿來濫用的」。

一名女網友在Dcard以「為什麼實習老師補助這麼低廉」為題發文抱怨，她表示耗費大把心思好不容易修完教育學程、考過教檢，實習教師生活卻「淪為半年的廉價勞工」。原PO表示，實習教師需要額外繳4千餘元的學分費給各校帶領教師，半年的實習經驗美其名是學習觀摩，原PO提到期間必須幫忙寫教案、做勞動，「事實上根本廉價勞工」。

原PO指出，雖然教育部認定實習教師的身分是學生，但在學校任職的也必須時時刻刻繃緊神經處理事務，不料每個月的補助費僅有5千元，「等於一天只有166的生活費」、「為什麼實習老師們都可以接受？是大家都不缺錢嗎？」

接著原PO提到，曾在補教業當過實習生，當時薪資算法完全參照勞基法給予時薪，對比教育部每月5千元的補助費，讓她大嘆「難怪有能力的都寧可去業界」、「有愛心的志業也不是這樣被拿來濫用的」。

文章曝光後引起兩派網友論戰，有人指出以前實習教師沒有補助費，認為原PO應知足，「別抱怨了好嗎…我們那屆連錢都沒有欸，還要利用實習下班後的時間去補習班兼差賺錢」、「兩年多前是一個月0元欸，前輩抗爭的結果被妳嫌成這樣」、「既然決定往這條路走，就應該想到有這一天並且提早規劃，不是到了才怨天尤人。看到妳的態度，也讓我感慨，難怪教育現場會變成現在這樣…」。

不過也有人支持原PO，「我覺得實習費是可以拿出來討論的點，絕對不是什麼以前沒錢拿你們現在5000元該知足了，身為教育人還有這種想法我真的是大開眼界」、「看完一整串覺得大家好奴（以前我們都沒有錢，現在有很好了），事實就是廉價勞工啊，錢就真的少啊」、「『已經比以前好了，別再嫌了』要是大家都這種想法，社會不會進步」。