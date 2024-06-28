面試前中止碩士班招生挨轟 大漢技術學院冤喊「沒違法」：絕非片面停招

高教工會今天批評，位於花蓮的大漢技術學院碩士班招生已有40多人報名，校方突然中止，無視考生權益。校方回應，早已告知所有考生學校有停招可能，25日收到教育部回函核准碩士及國外生的停辦計畫，立刻通知，並非片面停招，也沒有違法。

高教工會今天表示，昨天與校方展開團體協商，但教師突然得知校方決定將正進行的113學年度碩士班中止招生。大漢碩士班招生至這個月底截止，已有企管系24位、土環系23位學生報名，依規定將於今年7月6日舉行面試，校方卻在6月14日在沒有與師生溝通甚至未經校務會議決議下，向教育部發函申請取消113學年度碩士班及外國學生申請入學2管道名額。

高教工會痛批教育部作為教育主管機關卻未經實質審查，形同護航大漢校方誇張的違法行為，學校和主管機關狼狽為奸，肆無忌憚地胡作非為，無視師生權益。

大漢技術學院主祕邱天佑說，學校學生人數從高峰的7000多人降到500人，董事會因應少子化不可逆，今年2月20日開會決定新任校長人選並決議113學年度停招。現任校長林岳輝3月中旬上任，考量有停招可能，即要求所有老師招生時務必詳細說明權益，若教育部核准停招，就無息退還報名費。

他說，學校還擬具「維護考生權益說明書」，讓考生知道董事會已決議113學年度起停招停辦，但尚未接獲教育部函文，若董事會完成相關程序並獲得教育部審查通過，將依教育部指示即刻停招，每個報名的考生都要在說明書上簽名。

邱天佑表示，董事會本月中旬向教育部提出停辦計畫報告，也發函給學校表示113學年度起各學制各管道停招，校方25日接獲教育部函文，先准碩士班和國外管道，其他還在審議，所以目前針對這兩個管道停招，過程都有照顧考生權益，絕對不是片面停招。