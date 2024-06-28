全球最佳大學排名出爐！「這校」奪台灣私立科大第1
美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）公布全球最佳大學排名出爐，朝陽科技大學以卓越的學術表現首度入榜，名列全台私立科大第一。同時，本次公布的工程領域學科排名，朝陽科大也是國內私立科大唯一進榜，表現亮眼。
「美國新聞與世界報導」2024至2025年全球最佳大學排名，共有104國、2250校入榜，該排名以Clarivate全球學術聲譽調查以及Web of Science之研究論文質量為評比基礎，著重於學術機構的整體學術研究和聲譽，提供全球學生選校申請參考。
評比項目包括研究表現、學校聲望、期刊出版品、國際合作研究、論文引用、Top 10%優質期刊論文、高被引用率論文比例與數量等，朝陽科大在區域研究學術聲望，以及國際合作研究項目表現最為突出，致力國際化展成果。
朝陽科大校長鄭道明說，朝陽致力全球永續議題與學術研究發展，與美國、德國、日本、印度、尼泊爾、越南及印尼之國際學者長期合作，並積極在營建工程、資訊、科學管理、環境工程等各領域，透過學生指導、學術研究至國際專題計畫協作，多面向進行國際鏈結。
其中，應用化學系以費洛蒙除蟲友善農業技術，與馬來西亞、泰國、越南、印尼等國家學術研究機構合作，協助當地農業環境改善，並與德國企業跨國合作推動環境友善材料及循環經濟，受國際肯定。
鄭道明指出，朝陽科大更連續7年榮登英國泰晤士高等教育全球最佳大學排名，並進榜世界大學影響力排名、全球最佳年輕大學排名及2025 QS世界大學排名，多名學者獲選為史丹佛大學統計全球前2%頂尖科學家，名列終身科學影響力排行榜。
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