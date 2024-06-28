新版「松鼠寫給螞蟻的信」爆爭議！翻譯家控譯文改到認不得 出版社緊急下架

翻譯家尉遲秀20年前翻譯「松鼠寫給螞蟻的信」，新版由小漫遊文化重新發行，但尉遲秀拿到書後卻認不得，向出版社提出質疑，小漫遊文化於27日決定緊急下架並回收銷毀。

尉遲秀27日在臉書上表示，日前他收到小漫遊文化寄來的贈書時，發現當年出版的譯文幾乎每頁都有修改，原因不明、原則也不明，「讀了感覺不到是我翻譯的文字」，松鼠寫給螞蟻的那封信更是整封「改到我認不得」。

尉遲秀從事翻譯工作多年，現任台灣法語譯者協會理事長，現為輔仁大學法文系兼任助理教授，已故捷克知名作家米蘭昆德拉作品繁體中文版，幾乎全由尉遲秀所翻譯。

尉遲秀表示，他翻譯過140本書（圖文書超過80冊），每本都不厭其煩從電子稿開始和編輯一同修訂，一直看到送印前的紙本校對稿才放手，「我怎麼可能讓我的名字跟一本讓我覺得陌生的書放在一起」，認為這是侵犯他的著作人格權。

根據小漫遊文化27日發布「聲明公告」，「松鼠寫給螞蟻的信」翻譯文稿係由前一版出版社「大田出版」授權使用，今年6月推出，因編輯作業疏失，未在新書上市前與譯者溝通，譯者收到成書後，發現譯文有問題而主動聯絡小漫遊文化。

「聲明公告」指出，尉遲秀於24日晚間私訊告知編輯後的譯文有問題，後經編輯當面拜訪道歉及溝通，尉遲秀同意出版社先處理庫存書，不須全面下架，但譯者名稱要全部遮蓋，國家圖書館預行編輯資料如可更改也要盡快更改。

「聲明公告」指出，小漫遊文化於26日開始清查全台庫存，並召開全社會議，討論處理方案，並於27日發出緊急通知，「此書所有販售之通路及庫存書立即回收銷毀」。

「松鼠寫給螞蟻的信」為荷蘭作家敦．德勒根（Toon Tellegen）撰文，美國網路書店亞瑪遜（Amazon）讀者評價高達4.7顆星，德勒根擅長借由描繪動物之間的細膩互動，呈現人類的童心與無限想像，不只小孩愛看，大人也愛看。