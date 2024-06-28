全台首縣市全面使用智慧黑板 雲林縣立學校下學期智慧升級

為提升學習成效，並兼顧師生健康，雲林縣斥資2億多元，今年暑假為185所縣立學校教室將傳統黑板更換成結合觸控螢幕、水洗式黑板、音響、攝影鏡頭的智慧黑板，今召開記者會現場演示智慧黑板的便利，接下來將舉辦相關研習活動，讓老師在下學期開學時即能輕鬆運用。

縣府今天在斗六市鎮南國小舉辦「雲林縣縣立學校班級教室全面裝置水洗式智慧黑板」記者會，全縣2100間教室將在暑假更換智慧黑板，成為全台首創全面使用智慧黑板的縣市，現場邀集各校校長、老師，示範如何使用智慧黑板增進與學生的課間互動，並透過智慧黑板即時回饋學生上課成效。

雲林縣長張麗善說，縣府在兩年前便推行智慧校園計畫，讓全縣國中小學皆能用智慧校園卡與家庭連結，讓家長全面掌握孩子的健康安全狀況及學習情形，如今再透過智慧黑板全面使用，讓老師應用數位科技教學內容，提供更生動活潑的學習體驗。