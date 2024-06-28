淡江系主任赴中參訪講「祖國」 教部列行政缺失

淡江大學企管系主任張雍昇在中國參訪時，受訪稱中國為「祖國」引發爭議。台灣教育部今天表示，初步認定淡江違反「對等尊嚴」原則，將列行政缺失，作為扣減補助款或招生名額的參據。

影音平台Youtube頻道「台灣網」日前發布「台灣淡江大學系主任：希望更多台灣交換生來祖國大陸交流學習。」影片，張雍昇接受中國媒體訪問時稱中國是「祖國」引發爭議。張雍昇事後回應，他也有說「大陸」，記者以「祖國」名稱提問，他在回答時受影響。

台灣教育部今天發布新聞稿指出，已一再呼籲各校應以「對等尊嚴」原則，進行「健康有序」的兩岸教育交流，不可違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）」及國內相關法規，不應受到任何不當的干擾或涉及特定政治目的。

教育部表示，初步認定淡江大學已涉違反「對等尊嚴」交流原則，損害台灣尊嚴，教育部將列計行政缺失，並作為扣減學校相關獎補助款或招生名額的參據。

教育部強調，學校應確實擔負把關及監督兩岸教育文化交流等活動的責任，包括留意活動目的、辦理單位、行程安排與文宣資料等，不應有政治目的及政治性內容，如有違反相關規定，應主動撤除活動。