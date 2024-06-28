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台南2年未招考公幼教師 市府：少子化衝擊

中央社／ 台南28日電

全國幼教產業工會今天指台南市已2年未招考公幼正式教師及教保員，不利師資穩定；台南市政府表示，少子化衝擊下，公幼逐年減班，教師超額，提高招生率才能穩定生源及師資。

台南市政府教育局今天發布新聞稿指出，在少子化衝擊下，公立幼兒園逐年減班，市府全面調降師生比至1:12，代理教師仍具幼教資格，服務表現優良者可依程序續聘，避免教師超額，也不會有師資不穩定與降低服務品質問題。

教育局表示，台南市近3年2歲至5歲幼生人數減少1萬700多人，公幼減少班級117班，加上準公幼加入挑戰，公幼招生大不如前，逐年減班、教師超額已是每年必須解決的問題，市府雖將法定師生比從1:15調降為1:12，減班壓力依舊存在。

教育局認為，若欲穩定公幼師資，根本解決之道在於強化公幼競爭力，吸引家長入園，以穩定公幼班級數，避免減班及教師超額，否則招生不足，年年減班，如何招聘教師，超額教師如何解決，這些問題應該比質疑為何不招考正式教師與教保員更實際。

全國幼教產業工會今天指出，台南市已2年未招考公幼正式教師及教保員，大量聘僱代理教師和契約教保員情況下，不利師資穩定，幼童可能一個暑假回來，又要重新適應新老師。

代理教師 公幼 台南

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