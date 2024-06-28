淡江大學教授赴陸參訪稱祖國 教育部列計行政缺失將懲處

淡江大學一名企管系主任日前帶領學生赴陸參訪，接受陸方媒體採訪時則稱中國大陸為「祖國」。教育部今天表示，初步認定淡江大學此舉已涉及違反「對等尊嚴」交流原則，有損我方尊嚴，教育部將列計行政缺失，將作為扣減學校相關講補助款或招生名額參據。

社群平台上近日流傳一則影音，淡江大學企管系主任帶領學生赴陸參訪，其接受陸媒訪問時表示，「我相信能夠到祖國這邊來做交換，我相信對同學們在學習上能夠獲得非常大的一個收穫。同學們能夠來到祖國這邊，來進行更深度的一些學習。」

教育部自107年至113年間已多次發函學校並透過相關會議宣導。教育部指出，學校遵循現行兩岸法規及政策辦理教育交流，不應有政治目的及政治性內容，另「赴陸教育交流活動登錄平台」也有公告兩岸教育交流原則及規定，淡江大學應對此知悉，不得有損尊嚴及違反規定。

教育部表示，兩岸教育交流應以「對等尊嚴」原則，進行「健康有序」的教育交流，各項教育交流活動均不得違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」及國內相關法規。一再呼籲各級學校，兩岸教育交流不應受到任何不當的干擾以及涉及特定政治目的。

教育部也指出，學校教師參加教育交流或文化之旅等赴陸教育活動，應注意活動目的、辦理單位、行程安排與文宣資料等，不應有政治目的及政治性內容，以及損及我方尊嚴與立場。學校應確實擔負把關及監督兩岸教育文化交流等活動的責任，相關活動內容若涉違反兩岸條例或相關規定，應主動撤除。