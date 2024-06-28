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台南2年未招考公幼教師 幼教工會：不利師資穩定

中央社／ 台北28日電

全國幼教產業工會今天指出，台南市已2年未招考公幼正式教師及教保員，大量聘僱代理教師和契約教保員的情況下，不利師資穩定，幼童可能一個暑假回來，又要重新適應新老師。

全國幼教產業工會今天發布新聞稿指出，政府推動「準公共化幼兒園」政策補助私幼學費後，衝擊公幼招生。台南市沒有在此時積極改善公幼體質，反而以少子女化為由，管控教師、教保員數量。

工會引述台南市最新公布的編制員額，全市有131名代理教師、31名定期契約進用教保員、376名不定期契約進用教保員；正式教師則是539名。

工會指出，代理人員每年都要決定是否續聘或重新招考，導致師資非常不穩定，許多公幼班級每年都在換老師，可能幼童一個暑假回來，又要重新適應新的老師，重新建立信任關係。

工會指出，全國各縣市都面臨一致的衝擊，但其他縣市都持續招考，力求師資的穩定，呼籲台南市「省錢不能省教育」，不要為省錢遺忘了公幼的教保品質。

代理教師 公幼 台南

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