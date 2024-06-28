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3教師涉喝花酒 學校4聲明：未包庇

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導
高市某高職三名教師，涉在有比基尼女待的的店內飲樂，脫到衣褲不剩。圖／高市教師職業工會提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
高市某高職三名教師，涉在有比基尼女待的的店內飲樂，脫到衣褲不剩。圖／高市教師職業工會提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄3名高職教師被爆出2年前曾到有比基尼女侍的聲色場所喝「花酒」，裸身脫褲照片近期外流，其中1人是今年教育芬芳錄評審，高市教師職業工會昨痛批3人有違師道，教師形象淪喪，學校及教育局包庇縱容，學校發4點聲明指已循規定處理中；教育局指此案教師未廉潔自持，逾越倫理分際，要求校方召開校事會議嚴審，若涉及違法絕不包庇。

高市教師職業工會理事長于居正昨出示照片，踢爆任職同校的施姓、張姓及葉姓教師涉足聲色場所，酒過三巡脫到內褲不剩，畫面不堪入目。施師2017年涉嫌多次不假到校外擔任監評人員，返校後還簽到偽造授課假象，諷刺的是，更出任今年教育芬芳錄評審，學校及教育局疑包庇縱容。

高市心家長協會榮譽理事長林莉棻說，難道為人師表下班時間就不受規範？教師不能自律自愛，家長如何放心託付孩子？請新科教育局長及市長陳其邁正視。

目前葉姓教師已退休，另2師仍在職，學校昨發4點聲明，指第一時間已請3人說明，將盡速召開校事會議查處，絕不包庇。教育局指3人是在海產店與友人聚會，宴飲間逾越分際，有損教師聲譽。至於教師受邀赴外擔任評審，有主辦單位來函邀約為差假憑據，如未符出勤管理規定，未按課表授課、無故缺課，一律移送教師成績考核委員會憑辦。

教師 教育局 職業工會

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