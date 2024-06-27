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共體時艱？東方設大退場前曾「借薪」千萬 教職員討不回提訴訟

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
東方設計大學確定於今年7月31日停辦，全校解散清算，占地9公頃的校園目前已由高雄科技大學向教育部申請接收。本報資料照片
東方設計大學確定於今年7月31日停辦，全校解散清算，占地9公頃的校園目前已由高雄科技大學向教育部申請接收。本報資料照片

位於高雄的東方設計大學今年七月底將停辦退場，但教職員出面控訴校方欠薪達數千萬，已組成自救會向學校提出訴訟。對此，教育部今天回應，教職員當時是經雙方同意後簽署「減薪」同意書，教職員要求補償並提出訴訟，將交由司法判決。

東方設計大學將於今年七月底正式退場，但教職員控訴，二年前學校稱要共體時艱，因此讓教職員簽署減薪同意書，但未料學校沒多就便自動向教育部申請停招。之後教職員欲透過高教工會與校方協調，但校方卻雙手一攤。

教育部稍早說明，東方設計大學因財務狀況不佳，110年經與94位教職員工達成協議簽署同意書，自110年2月1日至112年1月31日期間調低學術研究費（專業加給），後經學校與教職員工協商，自112年2月1日起至6月30日將減發教師研究費改為「借薪」，又這段期間的借薪已於今年一月歸還。

但教育部指出，110年2月1日至112年1月31日期間同意減薪，是經雙方同意後簽署同意書，現教職員工要求補償，已提起民事訴訟，案件已進入司法程序，後續學校法人將依據司法判決結果辦理。

教育部也說，東方設計大學於去年5月8日主動申請停止全部招生，自112學年度起停招，今年七月底、112學年結束時停辦。教育部依《私立高級中等以上學校退場條例》解除全體董事職務，並於去年7月14日重組公益董事會，重組後教職員工薪水全數由退場基金墊付，目前無欠薪。

教育部 高教

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