影／全國技能競賽開跑 何佩珊：向世界展現台灣技職力

勞動部與教育部下午舉行第54屆全國技能競賽「專業卓越發布會」，共同宣布全國技能競賽正式開跑，本屆將比照國際技能競賽的規格，模擬雙語環境服務，宣示臺灣具有舉辦國際賽事的能力，展現臺灣技術底蘊。

勞動部部長何佩珊表示，為鼓勵青年朋友參與技能學習並發揮專業長才，勞動部每年均辦理全國技能競賽，藉由訓練探索自我，並充實技能，找到自己可發光發熱的舞臺。

何佩珊指出，競賽不僅是一個展示技術與創新的平臺，更是培育未來技術人才的重要途徑。因此勞動部與教育部密切合作，持續提升青年的技術能力與深耕技職教育的發展，培養更多技術人才，為國家厚植產業人力資本，同時也宣布明年2025亞洲技能競賽將會在臺灣盛大舉辦，向世界展現臺灣「技職力」。

教育部長鄭英耀表示，教育部除了與勞動部一同攜手選訓人才，並對選手提供升學與就學的協助與支持。升學端，在全國技能競賽、全國高級中等學校技藝競賽及國際競賽中獲得前3名或擁有國手資格的同學，可透過「技優保送」管道進入大專校院；入學後，對為國參賽爭光的國手，提供學業與技術精進等相關輔導與國內外實習規劃，盼成為國手於國際征戰的堅強後盾。