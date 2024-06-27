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清涼女陪侍伴左右…高市3教師疑脫光喝「花酒」 校方4點聲明回應

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高市某高職三名教師，涉在有比基尼女待的的店內飲樂，脫到衣褲不剩。圖／高市教師職業工會提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
高市某高職三名教師，涉在有比基尼女待的的店內飲樂，脫到衣褲不剩。圖／高市教師職業工會提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄一所高職3名男教師被踢爆到聲色場所飲酒，有穿著清涼比基尼的女陪侍，還玩到三點全露脫光光。校方提出四點聲明，指此事已進入查處，絕不包庇。

校方的4點聲明如下：1.已掌握所陳3名教師，並已於第一時間要求當事人說明，本校將儘速召開校事會議謂查處理、絕不包庇。2.兩名在職教師，目前出勤情況尚無異常、暫無教學或師生互動之疑義情事，校方將強化巡堂及檢核查處機制確保學生受教無虞。

3.教師在外擔任評審均以主辦單位來函邀約為差假依據，學校將依「高雄市立高級中等以下學校教職員出勤差假管理要點」辦理，如教師未按課表授課、無故缺課等情況、必依法嚴處。4.重申學校必將嚴格要求教師恪遵廉政倫理規範，不得涉足不妥當之場所，如屬聚餐宴飲亦應遵守倫理分際、廉潔自持。

這起事件發生於兩年前，高雄市教育職業工會今天出面爆料，施姓、張姓、葉姓教師到聲色場所脫衣喝花酒的照片近日外流，三人的行徑有違師道，其中施姓教師擔任今年高雄市教育芬芳錄評審，而教育芬芳評選指標是「端正教育風氣」，十足諷刺。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高市某高職三名教師，涉在有比基尼女待的的店內飲樂，脫到衣褲不剩。圖／高市教師職業工會提供
高市某高職三名教師，涉在有比基尼女待的的店內飲樂，脫到衣褲不剩。圖／高市教師職業工會提供
高市教師職業工會今舉行記者會，控三名教師涉足聲色場所，脫到衣褲不剩，記者王昭月／攝影
高市教師職業工會今舉行記者會，控三名教師涉足聲色場所，脫到衣褲不剩，記者王昭月／攝影
高市教師職業工會今舉行記者會，控三名教師涉足聲色場所，脫到衣褲不剩，記者王昭月／攝影
高市教師職業工會今舉行記者會，控三名教師涉足聲色場所，脫到衣褲不剩，記者王昭月／攝影

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