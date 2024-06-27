中捷勇士引用金句 芙莉蓮攻占網路書店排行榜

博客來網路書店今天公布「2024上半年新書暢銷榜TOP10」，中捷勇士公開引用金句的當紅日漫「葬送的芙莉蓮」，攻占排行榜第3名，前10名有3本都是漫畫書。

今年5月台中捷運發生隨機砍人事件，過程中有多個市民挺身而出阻止犯嫌傷人，其中「長髮哥」許瑞顯在接受表揚時引用「葬送的芙莉蓮」經典台詞「如果是勇者欣梅爾的話，一定會這麼做的」，引起熱烈討論。

「葬送的芙莉蓮」由山田鐘人原作、阿部司作畫，2020年開始連載，2023年9月由齋藤圭一郎擔任導演拍攝動畫，受到廣大漫迷歡迎，故事描述精靈芙莉蓮與勇者欣梅爾等人攜手打倒魔族，但隨著同伴一一凋零，長生不老的芙莉蓮再度與人類合作，繼續面對各種挑戰。

根據博客來發布新聞稿，上半年新書暢銷榜前10名除了「葬送的芙莉蓮」之外，還有「排球少年10週年編年史」因電影上檔的關係，在2個月內銷售破萬本，奪得排行榜冠軍；「SPY×FAMILY 間諜家家酒」同樣因為動漫在網路串流平台熱播的原因熱銷，排名第6。

心理勵志類叢書同樣有3本入榜，包括第4名「我，刀槍不入」、第8名「親密恐懼」、第10名「今天不會都是壞事」，反映現代人透過療癒閱讀，走出情緒困境的現狀。

輕小說作家護玄「特傳」系列終章「特殊傳說III」全新篇章登場，同樣獲得粉絲支持，攻占博客來新書暢銷榜第7名。

財經類叢書則有「巨人思維：沒有捷徑，只有努力，從零開始的股市交易員」攻占第2名，「一如既往：不變的人性法則與致富心態」攻占第5名。此外，英語學習類則有「抄寫英語的奇蹟：1天10分鐘，英語和人生都起飛」排名第9。