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台南暑假首場戶外演出在兒科館 9校生態藝術創作護瀕危鳥類

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市兒童科學館正舉辦「台南400-教育的時空旅行」特展，6月29日館前廣場有「台南好Wind！小南人友善環境行動」活動。記者／鄭惠仁攝影
台南市兒童科學館正舉辦「台南400-教育的時空旅行」特展，6月29日館前廣場有「台南好Wind！小南人友善環境行動」活動。記者／鄭惠仁攝影

台南市兒童科學館正舉辦「台南400-教育的時空旅行」特展，場內好看好玩，場外也有活動，6月29日上午10時至下午3時，館前廣場有「台南好Wind！小南人友善環境行動」活動，9所學校近00名學生將展示他們的環保生態藝術創作，呼籲大家關注及保護瀕危鳥類。

這次活動由長榮大學、文化、虎山國小等9所學校參與，這些學校長期致力於環境教育，透過跨領域學習創作環保生態藝術，培養學生的環保意識和行動力。將透過動態舞蹈、歌曲、舞台繪本互動表演和闖關攤位，提醒大家鳥類保護的重要性。

活動現場有金剛鸚鵡、水雉、草鴞等珍稀鳥類造型的闖關遊戲道具和舞台布置，都是學生們利用廢棄物創作。仁德國小、志開實小和青草國小在上午帶來精彩的舞台表演，透過歌曲和劇場演出，傳達鳥類面臨的人類活動威脅，喚起親師生對鳥類保育的關注。

虎山實驗小學是亞洲唯一獲得「台美生態學校」永久綠旗認證的學校，今年還獲得第一屆台灣永續教育獎。這次活動展示了學生在環保行動中的實踐和探索，讓學生有機會表現學習成果，實現環境覺知、環境知識、價值態度、行動技能與環境行動五項教育目標。

教育局說，通過這些活動，學生們展示如何在生活中實踐環保，呼籲大家共同努力，保護自然環境，讓地球變得更美好。

台南市兒童科學館正舉辦「台南400-教育的時空旅行」特展，6月29日館前廣場有「台南好Wind！小南人友善環境行動」活動。記者／鄭惠仁攝影
台南市兒童科學館正舉辦「台南400-教育的時空旅行」特展，6月29日館前廣場有「台南好Wind！小南人友善環境行動」活動。記者／鄭惠仁攝影

台南 生態保育 舞台 長榮大學

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