高市3名教師被控涉足聲色場所脫光光 教育局：絕不包庇

高雄某高中職校3名教師，被爆出2年前曾到有比基尼女郎陪待的聲色場所喝「花酒」，裸身脫褲照片截圖近期外流，其中1人是113年度「高雄市教育芬芳錄」評審，高雄市教師職業工會今天痛批3人有違師道，讓教師形象淪喪，學校及教育局包庇縱容，學校表示，此事已循規定處理中。

高雄市教師職業工會今早舉行記者會，踢爆任職同校的施姓、張姓及葉姓教師涉足聲色場所，2022年一起到有比基尼女郎陪待的場所飲酒作樂。工會出示相關照片佐證，指網路流出多張3名老師酒過三巡的鹹濕照片，其中施姓老師當場脫到剩下內褲，張姓老師則脫到內褲不剩，身旁女侍笑得合不攏嘴，「畫面不堪入目」。

高市教師職業工會理事長于居正更說，施姓教師2017年多次不假到校外擔任「技能檢定術科測試」監評人員，涉嫌曠職，結束工作返後還在教室日誌簽名，偽造授課假象，恐涉嫌詐欺罪、偽造文書罪及業務上文書登載不實等罪。除此長達半年泡警衛室看電視、滑手機，諷刺的是還出任今年「教育芬芳錄」評審，學校及教育局疑包庇縱容，讓教師爽當薪水小偷。

高雄市心家長協會榮譽理事長林莉棻指出，教師個人下班時間涉足聲色場所，讓校園蒙陰影，難道為人師不應受規範？據知教育界很多人樂好此道，如果教師都有違師道，不能自律自愛，家長如何放心託付孩子？請新科教育局長及市長正視。

3名被控的老師，其中葉姓教師已退休，施姓及張姓老師尚在職。學校表示，幾名教師都具2、30年教學資歷，學校表示，第一時間已請3名教師說明，將盡速召開校事會議調查處理，絕不包庇。另施姓教師在外擔任評審，並獲主辦單位的邀約，非學校舉薦，至於泡警衛室情節，是課餘時間，未影響授課，但校方會嚴格要求教師恪守倫理規範。

教育局表示，此案教師未能廉潔自持，逾越倫理分際，將依法要求校方召開校事會議嚴審，確認整體情事，若涉及違法絕不包庇。

教育局進一步說明，3名教師是在海產店與友人聚會飲酒，宴飲互動過程逾越分際，有損教師聲譽。至於教師受邀赴外擔任評審，有主辦單位來函邀約為差假憑據，如未符高雄市教職員出勤管理規定，有未按課表授課、無故缺課等情況，一律移送教師成績考核委員會憑辦。