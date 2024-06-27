全國童軍大露營7月10日至16日舉行 逾8千人參與

第12次全國童軍大露營7月10日至16日於台南走馬瀨農場舉行，本次共有來自18個國家，近8千位童軍參與。這是新冠疫情六年來首次大型的童軍大露營，將展現童軍運動的創意與活力，主辦單位期待通過此次活動，培育出更多具備國際視野和環境意識的未來領袖。

中華民國童軍總會理事長鄭文燦表示，期許童軍在活動中能實踐互助合作、促進國際友誼，並積極參與環保永續行動，展現青少年的熱情與活力。

教育部常務次長林騰蛟指出，童軍運動在國內教育中扮演重要角色，培養青少年自我管理、合作精神及解決問題的能力，符合現代教育課綱的核心素養。在快速變遷的時代，青少年需具備面對未知挑戰的勇氣，童軍運動提供了實踐機會，讓他們在戶外環境中探索成長。

童軍總會秘書長蘇德祥表示，本次童軍參加人數超過6500位，其中有302位國際童軍來自18個國家，這些國家大部分與我國沒有邦交，因此請外交部等單位協助申請國際簽證，總計8100人參加。

本次大露營亮點包括多個科技活動模組，涵蓋自主學習、科技與永續發展議題。今天於記者會現場展示「科技城」模組，可讓青少年深入了解尖端科技領域如半導體、人工智能和再生能源；「地球發展村」模組則聚焦於聯合國永續發展目標，引導青少年探索地球環境議題並實踐環保行動。