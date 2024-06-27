公校電費恐漲 教長允編預算補足

夏天用電高峰，電費也讓大專校院大感吃不消，如今又傳出台電可能取消學校的電價優惠補助，引發大學端憂心。對此，教育部長鄭英耀表示，會在一一四年度預算編列台電成本與電價的差額，請學校放心，至於私立學校部分，會再研議。

私立大學校院協進會理事長、大同大學校長何明果強調，電費一漲，對學校營運和教學研究會造成很大壓力，盼政府也能給予補助。

台電日前表示，將取消對農漁、學校和社福團體的電費凍漲，改由各部會自行決定是否要編列預算補貼。換句話說，若部會沒有編列預算，學校就可能面臨漲電價的窘境。

鄭英耀表示，行政院已召開過協調會，責成各部會將差額編列在一一四年度預算，補充台電成本與電價的差額，以教育部下轄公立學校單位計算，估年度總經費約廿億元。

鄭英耀強調，教育部會依法支持學校，但如何讓能源使用更有效能、朝向永續校園的目標，是要共同努力的方向。至於私立學校部分，會進一步與私校研議。

何明果表示，既然教育部已決定補貼公立學校，私校當然期待同樣能獲得補助，畢竟如果一旦漲電價，人數多、著重理工科系的學校尤其會受到影響，例如生物實驗常要讓溫度維持在零下七十度，做材料實驗要把材料加熱到八百度，都非常耗電。