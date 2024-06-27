國小專任輔導教師 將增補2088人

去年底新北校園割頸案，校安問題受到重視，尤其專輔教師是否充足與品質更是關注焦點。立委洪孟楷表示，學生輔導法規定施行後每五年檢討人力，但目前已超過檢討的年份，原本該法的最終目標是讓所有高中以下學校都有專任輔導教師，以此推算，全國需要八千多名專輔教師，現行卻只有三千多人，人力明顯不足。

教育部長鄭英耀表示，國小專任輔導教師將提前至一一六學年補足，預計增補二○八八人，外加十二億元預算。不過基層教師則提醒，增補專輔人力時，師培招生人數也應配合調整，否則屆時可能會有許多學校聘不到人。

立法院教育及文化委員會昨審查朝野立委所提學生輔導法部分條文修正草案。根據現行學生輔導法規定，高中以下學校，五十五班以上應置一名心理師、社工師等專輔人力，其餘學校則是每廿校一人巡迴輔導。確保專輔人員穩定性，教育部規畫以總學生數為核算基準增置人力。鄭英耀表示，目前規畫各縣市每四五○○至五千名學生，將會再增加專輔人力。

不過立委柯志恩表示，現行實聘的專輔人員與學生比約為一比四千至四千五之間，院版採行的一比五千實則退步，應採行民間團體版本的一比兩千四，才是重視學生心理健康的作法。

立委陳培瑜質疑，本次修法增加專輔教師的人數動輒兩三千人，要怎麼補足？目前教學現場已經缺人，就算預算到位，地方恐怕依然請不到人。

鄭英耀說，將按照學校規模、考量區域特殊性來增加專輔老師，由地方統籌運作，為避免排擠其他既定政策的推動，增加的經費基本上由教育部支應。

諮商心理師公會全聯會常務理事林上能說，一○三年學生輔導法修法通過後，大補學校專輔教師，有些縣市寧濫勿缺，就連教甄未及格都錄取，如今又要大量增補專輔老師，擔心屆時進場的人力是否為「即戰力」。

高雄鳳林國中教師李雅文提醒，增補專輔人力時，師培招生人數也要配合調整，因為不可能突然開缺就有一堆專輔老師投入。

鄭英耀則說，師資的培育確實還遠遠無法跟上修法的期待，目前也正在盤點師培、在職老師人力。