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政院擬設國家語言中心

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
為搶救族群語言逐漸消逝，行政院擬通過「國家語言研究發展中心設置條例」。圖／聯合報系資料照片
為搶救族群語言逐漸消逝，行政院擬通過「國家語言研究發展中心設置條例」。圖／聯合報系資料照片

為搶救台灣許多族群語言流失、消逝及斷層危機，行政院會今擬通過「國家語言研究發展中心設置條例」，透過成立行政法人，專門負責國家語言研究、調查、保存、推廣、發展及資源整合，彌補沒有專責單位負責台語等語言保存缺憾。

政府過去曾核定由文化部、教育部、原住民族委員會、客家委員會共同提出的「國家語言整體發展方案（二○二二到二○二六年）」，五年預計投入三二一億元經費，營造國家語言友善使用環境。

政院官員表示，現階段，客語和原住民族語言都有一級部會負責推廣和保存，反觀台語在近廿年來流失嚴重，現在使用台語六成以上的族群，都集中在六十歲以上的人，六十歲以下以每十年為一個世代，都有百分之五到十的流失率，更加需要專責單位推動語言保存。

官員強調，設立國家語言研究發展中心的倡議已久，並非只聚焦台語發展，而是全面性對各項國家語言展開基礎調查、建立語言資料庫，達成語系保存等，不過現階段尚未有明確的員額和編制。

原住民 台語 國家語言

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