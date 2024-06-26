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推廣手語台語等發展 政院擬設置國家語言中心

中央社／ 台北26日電

行政院會明天擬通過「國家語言研究發展中心設置條例」草案，預計透過設置行政法人專門負責國家語言的研究、保存，彌補目前沒有專責單位負責手語台語保存與發展的現狀。

行政院會去年4月通過國家語言研究發展中心設置條例草案，送立法院審議，不過屆期不連續，今年再次送立法院審議。

政院官員下午指出，設置國家語言研究發展中心的倡議已有段時日，尤其本土語言學者專家憂心，客語和原住民族語言都有客委會、原住民委員會等一級部會負責推廣和保存，而台語近20年流失率變高，使用台語者多數已逾60歲，已到了需要專責單位推動保存工作的時候。

不過，官員強調，未來國家語言研究發展中心不會獨尊某一個語言，而是包含華語、台語、客語、手語、馬祖語等全面性調查研究國家語言，希望保存語系、建立語言庫，而台語則會從過往由文化部負責保存與推廣，變成由專責機構負責，保存與推廣比之前設置公視台語台時更往前邁進。

官員說，整體而言豐富台灣語言發展、母語傳承，絕對是文明社會好的面向。

台語 國家語言 手語

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