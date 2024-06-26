醫療資訊交流再升級 高醫大協助索國大數據資料庫

高醫大執行友邦索馬利蘭一項醫療資訊管理效能提升計畫。今年雙邊醫療資訊交流再提升，索國衛生發展部可即時掌握醫院運作情況，建置大數據資料庫能做為國家衛生政策決策依據。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院今天新聞稿表示，透過與財團法人國際合作發展基金會(ICDF)共同執行「索馬利蘭醫療資訊管理效能提升計畫」。

今年醫療資訊交流再提升，索國衛生發展部可每天收到醫院端最新掛號、診斷、醫囑，以及用藥開立等醫療資訊，即時掌握醫院診療及運作情況，建置醫療大數據資料庫，能做為索國公衛醫療現況分析及國家衛生政策決策依據。

高醫院長王照元說，與國合會共同執行「索馬利蘭醫療資訊管理效能提升計畫」，除了去年開發符合需求醫療資訊系統(HIS)，提升醫務管理能力外，今年也完成醫院醫療數據資料與索國衛生發展部系統進行數據交換的創舉。

高醫資訊室主任蔡仲城率隊4月赴索期間，進行HIS系統資料交換功能開發、安裝與測試，參加第三家醫院(Burao General Hospital)醫療系統上線儀式，以及對駐地程式開發人員進行實務訓練等工作。

我國駐索馬利蘭大使羅振華感謝高醫協助，從之前的孕產婦計畫到現在的醫療資訊系統計畫，高醫出力甚多，醫療資訊系統計畫在執行1年時間，即能導入全國最大的哈爾格薩醫院實為不易，有賴高醫全力支持。

高醫資訊室表示，在索國期間順利完成索國醫院自動上傳資料至衛生發展部中央伺服器架構，具有高可用性及離線備援機制。透過資訊系統源碼掃瞄結果做為駐地訓練的重點項目，並進行強化訓練當地種子人員程式能力，確保系統資訊安全及個人資料保護。

另外，也對當地3名程式開發人員訪談評估並提供未來工作發展建議。總結索國醫院系統使用現況，針對機房安全、資訊管理、網路設定、系統功能開發、跨系統介接等議題，提供計畫相關建議做為未來工作參考。

高醫表示，這套醫療資訊系統現已成為索馬利蘭醫衛決策最重要資料來源之一，未來持續透過計畫影響力和運用資訊化科技來提升索國醫療品質與醫務管理。