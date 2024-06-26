網傳要建中撤下禮義廉恥 葉丙成：8年前過時假訊息

近日社群軟體瘋傳教育部要求撤下「禮義廉恥」題字，遭台北市建國中學拒絕。教育部次長葉丙成在臉書貼文鄭重澄清是「8年前過時假訊息」，呼籲停止抹黑造謠，不要再轉傳。

葉丙成近日轉貼教育部的澄清小卡，指近日LINE、臉書（Facebook）等社群網站，瘋傳教育部要求建中撤下「禮義廉恥」題字，讓他感到「跟推石頭一直掉下來的薛西弗斯（Sisyphus ，希臘神話人物，被懲罰不斷重複推石頭上山）一樣無奈」。

葉丙成強調，教育部從來沒有要求各校撤下「禮義廉恥」匾額或題字，建國中學校長也曾對外澄清，沒有收到教育部指令，一切都是子虛烏有的假訊息。他呼籲不要再轉傳這類訊息，不要再造成建中困擾。

葉丙成表示，感謝各界對於品德教育的關心與重視，但請停止使用抹黑造謠的手段，抹煞教育工作者的努力。據查這是民國105年開始出現的假消息，教育部在108年曾鄭重澄清一次。

去年底總統大選期間，中國國民黨候選人侯友宜曾在一場公開活動中表示，如果當選，一定會恢復教育禮義廉恥。時任教育部長潘文忠事後澄清，教育部從來沒有廢棄禮義廉恥，而是透過108課綱，鼓勵學子將課程學到的東西，經過思辨後，再實踐於生活中。