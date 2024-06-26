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國際教育結合在地 高中推移工文化、永續農業課程

中央社／ 台北26日電

教育部推動中小學國際教育中程計畫，鼓勵結合在地觀點，有高中研發移工文化踏查課程，增強跨文化溝通；也有高中發展永續農業課程，瞭解全球化與在地化農業生產的趨勢。

教育部今天發布新聞稿，今年起委託新竹高中承接「國際教育課程中心」，協助各校開發專題研究、社會領域探究實作等課程，並與其他學校互動。

新竹高中便研發了「文化交匯：中壢移工文化」的實地踏查課程，帶領學生正視移工文化背景與歷史脈絡，透過走訪移工社區、拜訪清真寺，與移工進行交流，學生對移工在台灣社會中的角色和貢獻有更深入的認識，學習尊重、包容多元文化。

新港藝術高中則研發「從產地到餐桌」國際教育課程，結合農場體驗、烹飪，並結合國際教育和聯合國永續發展目標（SDGs）元素，一方面培養實作經驗，同時也學習農業永續發展「越在地、越國際」的觀念和趨勢。

教育部表示，將持續透過國際教育課程中心校際研討和培力活動，促進學校間的合作交流，共同推動國際教育課程發展。

教育部 永續 移工

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