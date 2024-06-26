學校專輔人力不足 教育部規畫「總學生數」為基準增補

教育現場長期反映學校心理師等專任輔導人力不足，對此，教育部在學生輔導法修法中，規畫以總學生數為核算基準增置人力，確保專輔人員穩定性。然而，立委計算現行實聘的專輔人員與學生比，反而優於教育部修法方向，呼籲採行民團版本調整為1：2400。

今日教育部長鄭英耀就學生輔導法修法議題到立法院教育及文化委員會報告，會前接受媒體聯訪時表示，學生輔導法修法將朝5個方向進行，首先是希望能適時調整、增加輔導人力；再來是統合三級輔導人力、發揮輔導效能；第三是確定學生輔導諮詢中心組織的定位，還包括維護兒童少年權益，並強化各級輔導老師在職進修。

現行學生輔導法規定，高中以下學校55班以上應置一名心理師、社工師等專輔人力，其餘學校則是每20校一人巡迴輔導，但立委萬美玲指出，目前只有8％學校達到55班以上。

教育部在書面報告中指出，受到近年少子女化影響，55班以上學校數逐年下降，影響高中以下學校專輔人員的人數，未來將以總學生數為核算基準增置人力，以確保專輔人員穩定性，並由主管機關統籌調派。

鄭英耀在詢答時進一步指出，目前規劃各縣市每4500至5000位的學生，將會再增加專輔人力。不過，立委柯志恩表示，現行實聘的專輔人員與學生比約為1：4000至1：4500之間，院版採行的1：5000實則退步，應採行民間團體版本的1：2400，補足人力才是重視學生心理健康的作法。