學校優惠電價不變 台電：改由主管機關編預算補差額
台電近日發函教育部、衛福部等單位，檢討電價凍漲優惠引發關注。台電總經理王耀庭今天強調，相關優惠電價維持不變，只是原由台電補貼部分，將改由各目的事業主管機關自行編列預算。
立法院經濟委員會今天邀請經濟部次長連錦漳和台電、中油等國營事業就「面對國營事業未來10年人力嚴重斷層之因應作為」進行報告並備質詢。
台電長年給予農漁業、離島、學校、社福團體等優待電價，台電近期發文給教育部等單位，應在114年回歸各部會編列預算，不再由台電繼續挹注，今天民進黨立委邱議瑩、國民黨立委楊瓊瓔質詢皆問及此事。
台電總經理王耀庭表示，學校、社福團體等持續維持補貼，也就是電價維持不變，只是台電補貼差額部分，將改由各目的事業主管機關自行編列預算補貼。
楊瓊瓔強調，「再苦也不能苦孩子」，她關切各機關是否明年開始就會編列預算，王耀庭回應，中央已有決議，台電是據此發文各機關。
連錦漳補充，這項改變等於原本由台電吸收補貼，現在是「換了另外一個出錢方式」，所以電價仍會凍漲。
教育部長鄭英耀上午在立法院表示，電業法規定台電有提供公立學校低於平均電價，法令也同樣規範不能低於電價成本，兩者差額，行政院已指示編入下年度預算，教育部會編足預算，請學校放心。
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