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薪資天花板低、工作量大 學校心理師留不住

聯合報／ 記者李芯╱台北即時報導
為補三級輔導制漏洞，學生輔導法修法正在進行中。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
為補三級輔導制漏洞，學生輔導法修法正在進行中。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

學生輔導法修法正進行中，今天立法院教委員進行詢答。專家盼此次修法增加專任輔導人力、調整心理師薪資結構及降低學校設置輔導人力的門檻，以確保學生能夠即時獲得足夠的心理輔導資源，實質改善專輔量能。

學生接受心理輔導的需求增，但第三級處遇性輔導的心理師配置不足，只有自傷、傷人疑慮的嚴重個案才能接受心理輔導。按照現行的敘薪機制，心理師薪資天花板為五點七萬，在學校服務不如去外面諮商所受僱，如果薪資結構再不改變，難留住學校心理師人才。

高雄鳳林國中教師李雅文指出，專輔教師認為學生有需求時，會將個案轉介給心理師，並由地方學生輔導諮商中心派案。但輔諮中心能給的晤談時數很少，她推測心理師的案量大、時數有限，個案通常1、2個月就結案。因此，除非學生有自殺、自傷或攻擊自己或他人之虞，否則如單純「拒學」的個案還不一定申請的到心理師，許多學生須自費找外面的諮商中心。

現行學生輔導法規定高中以下學校55班以上，應置一名專任輔導人力，諮商心理師公會全聯會認為門檻太高，應降為40班；其餘學校則是每20班聘一人巡迴輔導，該標準也應降為15校，降低標準後，可以增加近千位專任輔導人員，能實質改善專輔量能。

學生輔導諮商中心專輔人員為聘用人員，起薪約4萬4000元、天花板為5萬7000元，如果做到督導職則有約6萬4000元，但同樣是碩士畢業的專輔老師，光是起薪就有將近5萬5000元，還有年功俸。

諮商心理師公會全聯會常務理事林上能指出，若心理師在外開業或接案，能力好的一個月甚至能領到十幾萬，薪資結構的問題一來導致輔諮中心成心理師「過水」的地方，二來還有現場教師發現，有些曾修習教育學分的心理師，會選擇考教甄當學校專輔老師，待遇還比較好。

林上能表示，要替專輔人員薪資解套，就得將輔諮中心轉為編制內的正式單位，將可比照矯正學校以師三級薪水起聘的方式，聘用諮商心理師、臨床心理師。教育部也應考量從輔諮中心主任、督導開始編制為正式人員，讓專輔人員有生涯願景，願意深耕學校。

心理師 教師 薪資

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