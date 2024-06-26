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教師盼增專輔師即戰力 政院版遲未出爐 學輔法修法逐條審查再延

聯合報／ 記者李芯╱台北即時報導
立法院教育委員會今天進行學生輔導法草案修法詢答，立委版修法內容包括提前增補學校輔導教師，並調整大專校院的輔導人力配置標準等。聯合報系資料照片
立法院教育委員會今天進行學生輔導法草案修法詢答，立委版修法內容包括提前增補學校輔導教師，並調整大專校院的輔導人力配置標準等。聯合報系資料照片

立法院教育委員會今天進行學生輔導法草案修法詢答，立委版修法內容包括提前增補學校輔導教師，並調整大專校院的輔導人力配置標準等，其中專輔教師是否充足與品質是外界關注焦點。專輔老師認為，人力增補應配合師培招生，避免修法後許多學校聘不到人。

為補三級輔導制漏洞，學生輔導法修法正在進行中。日前教育部表示，學生輔導法修法最晚8月底送立法院審議，不過教委會召委柯志恩要求在這個會期7月就排審。今立委版草案詢答後，原訂本周四要進行逐條審查，但因院版草案尚未通過行政院會，預計本周才會通過，因此改為下周連同政院版草案再一起逐條審查。

針對修法，教育部承諾增補學校輔導教師，國小部分從原定的120學年提前在116學年完成，國中提前在114學年完成。不過，諮商心理師公會全聯會常務理事林上能指出，103年學生輔導法修法通過後，因應修法大補學校專輔教師，當時有些縣市寧濫勿缺，就連教甄未及格都錄取，如今又要大量增補專輔老師，擔心屆時進場的人力是否為「即戰力」。

高雄鳳林國中教師李雅文提醒，增補專輔人力時，師培招生人數也要配合調整，不可能突然開缺就有一堆專輔老師投入，否則屆時許多學校聘不到人，就得請代理教師

不具名的彰化縣資深專輔教師表示，各縣市現況差異大，如中南部輔導人力現況相對學生輔導法通過前已經好了很多。不過他所在的學校雖然依法編制足夠的專輔人力，每位老師背負的個案仍多，長遠來看增加輔導人力對於教學現場絕對有幫助。

大專校院的輔導人力則將從每1200人調整為900人配置1名，雖然教育部今年起已調增補助經費，支持大專校院專業輔導人力配置達到相同標準，但林上能表示，若人力標準未入學生輔導法，有些大專校院會像現在一樣，因為沒有編列自付款而沒有增補人力。

學特司長吳林輝日前表示，專輔教師的增補之所以要逐年放寬，就是考量培育人才所需時間。大專校院方面，1:900的專輔人力會入法，且目前已有一半學校達標。

人力 代理教師 修法

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