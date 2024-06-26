補足國小專輔教師 教育部估增2088人、外加12億預算

立法院教育及文化委員會今天審查朝野立委所提學生輔導法部分條文修正草案，教育部長鄭英耀表示，國小學校專任輔導教師將提前至116學年補足，預計增補2088人、外加12億元預算。立委也提醒，應考量師資培育是否能跟上修法的期待，否則就算預算到位，恐怕也聘不到人。

針對學校專任輔導教師人力不足的現況，立委洪孟楷表示，學生輔導法規定施行後每5年檢討人力，但目前已經超過檢討的年份，原本該法的最終目標是讓所有高中以下學校都有專任輔導教師，再依照班級數增置，但達到目標全國需要8000多名專輔教師，現行卻只有3000多人。

立委陳培瑜說，本次修法增加專輔教師的人數動輒兩三千人，要怎麼補足？目前教學現場已經缺人，就算預算到位，地方政府恐怕依然請不到人。

教育部在書面報告中承諾增補學校輔導教師，其中，國小部分從原定的120學年提前在116學年完成。對此，鄭英耀表示，國小總共預計增補的人數為2088人，將外加12億的預算，採每學年適度增加並彈性調整，盼能兼顧輔導品質，讓專輔教師發揮專業、真正接住學生。

鄭英耀說，將按照學校規模、考量區域特殊性來增加專輔老師，由地方統籌運作，為避免排擠其他既定政策的推動，增加的經費基本上是由教育部支應。另外，師資的培育確實還遠遠無法跟上修法的期待，因此目前也正在盤點師培、在職老師人力。