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生生有平板電腦智慧學習升級 嘉市師生帶平板回家市府補助網路費

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
生生有平板電腦智慧學習升級，嘉市國中小師生帶平板回家市府補助網路費。圖／嘉市府提供
生生有平板電腦智慧學習升級，嘉市國中小師生帶平板回家市府補助網路費。圖／嘉市府提供

嘉市府申請教育部「智慧型互動屏幕結合個人化學習載具補助計畫」，經各縣市激烈競爭後全數通過，成為全國唯一百分百通過的縣市。總經費7658萬9千多元，市府爭取教育部補助6739萬8320元，自籌919萬680元，昨天議會通過追加預算，市府暑假預計採購國中小2587台平板電腦、104台86吋智慧互動螢幕、104台網路攝影機。

另，市府補助國中小2596名師生、每人每月500元網路月租費，讓師生在沒有學校網路環境中，仍可數位學習，讓嘉市班級實現「生生有平板」目標，提升師生靈活運用數位學習平台與線上學習資源能力，學生可帶載具回家學習，延伸數位學習時間，以科技輔助居家學習。

市長黃敏惠說，嘉市申請「智慧型互動屏幕結合個人化學習載具補助計畫」全數通過，獲得教育部補助，令人振奮，代表嘉市數位學習領域努力獲肯定，為學校教育注入新動力，市府將繼續提升數位學習環境，讓每名學生都能享受優質教育資源，為嘉市培育更多優秀人才。

教育處長郭添財感謝參與計畫16所國中小學校老師努力，他說，計畫要教師主動申請，需要學習載具月使用率、科技輔助自主學習、教育部各項數位學習績優評比獲獎，才能得到評比高分。嘉市去年獲獎大滿貫，教育部MOE-MDM（學習載具使用管理平台）啟用，連續9個月使用率全國第一，嘉市申請競爭型計畫積分名列前茅，16校共104班才能在全國縣市申請案脫穎而出，全數通過。

嘉市校園數位學習辦公室表示，智慧型互動屏幕結合個人化學習載具補助計畫，採用「學生攜帶載具回家學習 （Take Home Student Device；簡稱THSD）模式，鼓勵學生帶載具回家學習。鼓勵親師生合作，提供資料讓家長了解陪孩子參與，另針對參與計畫教師辦理初階及進階專業增能研習課程，安排輔導團隊協助實施。

生生有平板電腦智慧學習升級，嘉市國中小師生帶平板回家市府補助網路費。圖／嘉市府提供
生生有平板電腦智慧學習升級，嘉市國中小師生帶平板回家市府補助網路費。圖／嘉市府提供
生生有平板電腦智慧學習升級，嘉市國中小師生帶平板回家市府補助網路費。圖／嘉市府提供
生生有平板電腦智慧學習升級，嘉市國中小師生帶平板回家市府補助網路費。圖／嘉市府提供

教育部 網路 載具

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