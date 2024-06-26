台電取消學校電費優惠 教育部：會編足預算
台電近日發函教育部、衛福部等單位，檢討電價凍漲優惠。教育部長鄭英耀今天表示，電業法規定台電有提供公立學校低於平均電價，法令也同樣規範不能低於電價成本，兩者差額，行政院已指示編入下年度預算，教育部會編足預算，請學校放心。
立法院教育及文化委員會審查朝野立委所提「學生輔導法」部分條文修正草案，鄭英耀在會前接受媒體訪問時做上述表示。
鄭英耀表示，根據電業法規定，台電有需要提供公立學校低於平均電價，法令也同時規範不能低於電價成本，因此兩者之間的差額，行政院日前有召開協調會，責成各部會把差額在年度預算編列，教育部也跟主計總處討論年度預算，教育部會編足，請所有學校放心。
至於私校部分，鄭英耀說明，會進一步跟私校來討論研議。
鄭英耀指出，如何讓能源使用更有效能，讓學校朝向永續校園，如何使用水電更有效能，這是學校共同要來努力。
媒體詢問之前擔任中山大學校長時的做法，鄭英耀解釋，他在8年前擔任中山大學校長，到他今年到教育部任職，年度決算增加新台幣10億元，組織員額、計畫都增加，但水電費卻比8年前少，如何使用水電更有效能，又能讓大學科研與時俱進，都能藉由生活型態、水電使用樣貌，以及個人使用習慣來調整。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言