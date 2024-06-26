台電取消學校電費優惠 教育部：會編足預算

台電近日發函教育部、衛福部等單位，檢討電價凍漲優惠。教育部長鄭英耀今天表示，電業法規定台電有提供公立學校低於平均電價，法令也同樣規範不能低於電價成本，兩者差額，行政院已指示編入下年度預算，教育部會編足預算，請學校放心。

立法院教育及文化委員會審查朝野立委所提「學生輔導法」部分條文修正草案，鄭英耀在會前接受媒體訪問時做上述表示。

鄭英耀表示，根據電業法規定，台電有需要提供公立學校低於平均電價，法令也同時規範不能低於電價成本，因此兩者之間的差額，行政院日前有召開協調會，責成各部會把差額在年度預算編列，教育部也跟主計總處討論年度預算，教育部會編足，請所有學校放心。

至於私校部分，鄭英耀說明，會進一步跟私校來討論研議。

鄭英耀指出，如何讓能源使用更有效能，讓學校朝向永續校園，如何使用水電更有效能，這是學校共同要來努力。

媒體詢問之前擔任中山大學校長時的做法，鄭英耀解釋，他在8年前擔任中山大學校長，到他今年到教育部任職，年度決算增加新台幣10億元，組織員額、計畫都增加，但水電費卻比8年前少，如何使用水電更有效能，又能讓大學科研與時俱進，都能藉由生活型態、水電使用樣貌，以及個人使用習慣來調整。