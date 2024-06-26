快訊

一堆人咳嗽！醫示警出現「7症狀」別再拖：馬上去看病

民眾黨劍指2026牽動全台布局 藍藉民調邊緣化黃國昌？

缺了迪士尼一季少4.6萬用戶 有線電視價格割喉戰將開打

台電取消學校電費優惠 教育部：會編足預算

中央社／ 台北26日電
教育部長鄭英耀今日在教育及文化委員會前接受媒體聯訪，談電價問題。記者李芯／攝影
教育部長鄭英耀今日在教育及文化委員會前接受媒體聯訪，談電價問題。記者李芯／攝影

台電近日發函教育部、衛福部等單位，檢討電價凍漲優惠。教育部長鄭英耀今天表示，電業法規定台電有提供公立學校低於平均電價，法令也同樣規範不能低於電價成本，兩者差額，行政院已指示編入下年度預算，教育部會編足預算，請學校放心。

立法院教育及文化委員會審查朝野立委所提「學生輔導法」部分條文修正草案，鄭英耀在會前接受媒體訪問時做上述表示。

鄭英耀表示，根據電業法規定，台電有需要提供公立學校低於平均電價，法令也同時規範不能低於電價成本，因此兩者之間的差額，行政院日前有召開協調會，責成各部會把差額在年度預算編列，教育部也跟主計總處討論年度預算，教育部會編足，請所有學校放心。

至於私校部分，鄭英耀說明，會進一步跟私校來討論研議。

鄭英耀指出，如何讓能源使用更有效能，讓學校朝向永續校園，如何使用水電更有效能，這是學校共同要來努力。

媒體詢問之前擔任中山大學校長時的做法，鄭英耀解釋，他在8年前擔任中山大學校長，到他今年到教育部任職，年度決算增加新台幣10億元，組織員額、計畫都增加，但水電費卻比8年前少，如何使用水電更有效能，又能讓大學科研與時俱進，都能藉由生活型態、水電使用樣貌，以及個人使用習慣來調整。

教育部 鄭英耀 電價

延伸閱讀

台電恐取消公立學校電價優惠 教長：教育部會補差額

鄭英耀回中山與學生「同時畢業」 拋3議題期勉不畏挑戰

張雅琳呼籲制定兒童遊戲政策 鄭英耀承諾將研擬

鄭英耀：學習不在讀多少篇 要靠老師引發興趣

相關新聞

台電取消學校電費優惠 教育部：會編足預算

台電近日發函教育部、衛福部等單位，檢討電價凍漲優惠。教育部長鄭英耀今天表示，電業法規定台電有提供公立學校低於平均電價，法...

生生有平板電腦智慧學習升級 嘉市師生帶平板回家市府補助網路費

嘉市府申請教育部「智慧型互動屏幕結合個人化學習載具補助計畫」，經各縣市激烈競爭後全數通過，成為全國唯一百分百通過的縣市。...

台南率先六都發布戶外教育實施辦法 杜絕收費爭議、管教不當亂象

學校辦理戶外教育多，並已成為正式課程，但也經常有收費基準的質疑，甚至隊輔扮起老師體罰學生的情形，台南市政府今天公布「台南...

薪資天花板低、工作量大 學校心理師留不住

學生輔導法修法正進行中，今天立法院教委員進行詢答。專家盼此次修法增加專任輔導人力、調整心理師薪資結構及降低學校設置輔導人...

教師盼增專輔師即戰力 政院版遲未出爐 學輔法修法逐條審查再延

立法院教育委員會今天進行學生輔導法草案修法詢答，立委版修法內容包括提前增補學校輔導教師，並調整大專校院的輔導人力配置標準...

補足國小專輔教師 教育部估增2088人、外加12億預算

立法院教育及文化委員會今天審查朝野立委所提學生輔導法部分條文修正草案，教育部長鄭英耀表示，國小學校專任輔導教師將提前至1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。