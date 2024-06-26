台南率先六都發布戶外教育實施辦法 杜絕收費爭議、管教不當亂象

學校辦理戶外教育多，並已成為正式課程，但也經常有收費基準的質疑，甚至隊輔扮起老師體罰學生的情形，台南市政府今天公布「台南市國民中小學戶外教育實施辦法」，成為六都第一個完成法規制定的城市，將可更務實提供各校規畫辦理戶外教育活動的依據，確保師生戶外教育期間的安全。

南市教育局表示，國民教育法第37條第1項規定已在2023年6月21日修正，內容規定，為豐富學生經驗及強化與真實情境連結，學校應推動走出課室，提供學生探究、實作與體驗課程，推動的經費來源、收費基準、單位人員分工與權責、風險管理及其他相關事項自治法規，由縣市主管機關訂定。南市國民中小學戶外教育實施辦法已在今年6月4日第649次市政會議通過，今日公布實施。

有老師認為，戶外教育常見的問題是家長對收費基準的質疑，另近年來戶外教育狀況多，包括交通等風險等都應列入評估，去年就曾發生學校戶外教育，隊輔扮老師體罰學生的情事，更引起關注，透過戶外教育實施辦法，可促使學校事先做好各項風險評估並擬出最完善規畫，除能減少糾紛也讓師生更安全。

市長黃偉哲表示，學習不僅限於教室內，戶外教育可拓展學生視野、增加探索體驗、豐富學習的機會。台南有豐富的自然資源、文化古蹟、文化館所，教育局為提供各系優質的戶外教育場域，自110學年度起已系統性的發展6條台南優質戶外教育路線，內容涵蓋市定古蹟、老街、歷史城區、文化館所、山川、海岸等不同學習路線及學習點，可讓學生走出課室，觀察、體驗與探究真實情境，在深化學習過程中，也能深入掌握臺南在地的特色。

教育局長鄭新輝說，不同於以往對校外教學只是帶學生出去郊遊、旅行的觀念，戶外教育已納為學校正式課程中的一環。教育局依據國民教育法規定，率先完成戶外教育辦法的訂定，將可更務實地提供各校規劃辦理戶外教育活動的依據，並確保師生戶外教育期間的安全。每條教育路線也都有課程教案、教師手冊、學生手冊，讓老師易教，學生易學。未來將持續開發更多市級優質路線，並鼓勵各校發展符合課程需要與具在地特色的戶外教育路線；也將持續把關，以提升國中小戶外教育的品質。