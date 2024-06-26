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台電恐取消大學電價優惠 教長：教育部會補差額

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部長鄭英耀今日在教育及文化委員會前接受媒體聯訪，談電價問題。記者李芯／攝影
教育部長鄭英耀今日在教育及文化委員會前接受媒體聯訪，談電價問題。記者李芯／攝影

逢夏天用電高峰，電費成大專校院辦學沉重負擔，日前台電也表示將取消電價優惠。對此，教育部長鄭英耀表示，教育部會在114年度預算編列台電成本與電價的差額，請學校放心，但他也以過去在中山大學的經驗為例，強調有效能使用水電是要共同努力的方向。

針對優待電價，台電日前表示已發文給教育部等單位，應在114年回歸各部會編列預算，不再由台電繼續挹注。對此，鄭英耀接受媒體聯訪時說明，台電需要提供公立學校低於平均的電價，但法律也規範不能低於電價的成本，因此行政院召開過協調會，責成各部會將差額編列在114年度預算，教育部也和主計總處討論，在年度預算編列成本與電價的差額，請學校放心。

鄭英耀強調，教育部會依法支持學校，但如何讓能源使用更有效能、朝向永續校園的目標，是要共同努力的方向。以他過去在中山大學擔任校長的經驗為例，他表示透過建立學校共識、有效能使用水電，當用則用，學校現在的水電用量，竟比8年前他剛擔任校長時還少。

台電 教育部 電價

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