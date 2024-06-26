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要建中撤「禮義廉恥」謠言還有國小版本 教育部：假的

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
近來社群平台瘋傳「教育部要求建中撤下『禮義廉恥』題字」假訊息，甚至有建國中學和苗栗縣三義鄉建中國小等版本。教育部說，一切都是「子虛烏有」的假訊息，勿再以訛傳訛。圖／取自臉書
近來社群平台瘋傳「教育部要求建中撤下『禮義廉恥』題字」假訊息，甚至有建國中學和苗栗縣三義鄉建中國小等版本。教育部說，一切都是「子虛烏有」的假訊息，勿再以訛傳訛。圖／取自臉書

近來社群平台瘋傳「教育部要求建中撤下『禮義廉恥』題字」假訊息，甚至有建國中學和苗栗縣三義鄉建中國小等版本。教育部和教育部次長葉丙成都在臉書發文澄清，教育部「從來沒有」要求過各級學校撤下禮義廉恥匾額，建國中學校長亦早已表示根本沒有接收到教育部指令，一切都是「子虛烏有」的假訊息，勿再以訛傳訛。

「教育部」臉書粉專表示，又是假訊息，「謠言就像蟑螂，打死一隻，往往還會有好幾隻」。近日在LINE與臉書社團又再次瘋傳「教育部要求建中撤下『禮義廉恥』題字」，教育部鄭重澄清，教育部「從來沒有」要求過各級學校撤下禮義廉恥匾額，建國中學校長亦早已表示根本沒有接收到教育部指令，一切都是「子虛烏有」的假訊息，請勿再以訛傳訛，不要再造成建中的困擾。

教育部說，教育部再次感謝各界對於品德教育的關心與重視，但請停止使用抹黑造謠的手段，抹煞教育工作者的努力。葉丙成也表示，2016年的假消息，2019年明明已經澄清過，2024年又捲土重來，讓人澄清了又澄清。「真的讓人跟推石頭一直掉下來的薛佛西斯一樣無奈」。

近來社群平台瘋傳「教育部要求建中撤下『禮義廉恥』題字」假訊息。教育部說，教育部「從來沒有」要求過各級學校撤下禮義廉恥匾額，建國中學校長亦早已表示根本沒有接收到教育部指令，一切都是「子虛烏有」的假訊息，勿再以訛傳訛。圖／取自教育部臉書
近來社群平台瘋傳「教育部要求建中撤下『禮義廉恥』題字」假訊息。教育部說，教育部「從來沒有」要求過各級學校撤下禮義廉恥匾額，建國中學校長亦早已表示根本沒有接收到教育部指令，一切都是「子虛烏有」的假訊息，勿再以訛傳訛。圖／取自教育部臉書
近來社群平台瘋傳「教育部要求建中撤下『禮義廉恥』題字」假訊息，甚至有建國中學和苗栗縣三義鄉建中國小等版本。教育部說，一切都是「子虛烏有」的假訊息，勿再以訛傳訛。圖／取自臉書
近來社群平台瘋傳「教育部要求建中撤下『禮義廉恥』題字」假訊息，甚至有建國中學和苗栗縣三義鄉建中國小等版本。教育部說，一切都是「子虛烏有」的假訊息，勿再以訛傳訛。圖／取自臉書

假訊息 建中 教育部

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