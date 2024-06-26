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竹縣虐童烏龍案續調查 幼教師團體抗議

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導

新竹縣新豐鄉某準公共化幼兒園今年5月傳出3名幼教老師遭家長指控涉嫌對幼童施暴，後來雖改口「烏龍指控」，縣府教育局仍啟動調查，造成老師不堪壓力離職，幼教師團體昨天到縣府前抗議「冤案」；教育局則回應全案交調查委員會，教育局無權審查及認定，並未「有罪推定」。

據了解，這起事件家長5月3日向教育局檢舉幼教老師疑似於4月30日「虐待孩童」，背部因此出現10公分長的瘀青，教育局介入，園方5月7日提供監視器，隔天教育局隨即依規定啟動調查程序，目前案件仍在調查中，最快7月2日由調查委員會認定。

幼教師團體昨天上午集結百名老師到縣府前，高舉「冤案」、「烏龍縣府」等標語抗議，議員蔡蕥鍹等人到場聲援，要求教育局長楊郡慈道歉，幼教科長陳盈如下台負責，他們不滿家長都已經簽具聲明虐童指控是烏龍，質疑為何縣府仍執意繼續調查？造成老師的壓力，甚至幼兒園因此沒老師，只能停課關班。

新竹市兒童教保福利聯合會理事長周莉柔、新竹縣幼兒教保學會理事長莊瑞娜等人表示，竹縣教育局已經不是第一次在搞不清楚事實的情況下，就對幼教老師有罪推定，發生冤錯案總是草草了事，老師面對虐童指控、教育局調查，已經要靠吃身心科藥物。

教育局回應，家長陳述事發地點無監視器畫面，因此依規定啟動相關程序調查，外聘調查委員，幼教科僅協助行政程序，無權審查及認定，並未「有罪推定」，立場不會受外界干預而改變，將繼續依法公正執行職務。

幼教 教育局 新竹

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