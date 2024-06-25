快訊

台北市警局長李西河甫上任 首波人事異動32人名單曝光

台中婦過馬路被轎車壓死 肇事女駕駛：太緊張

8歲男童染A型流感4天併發重症死亡 疫調結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

少子化影響招生…但開銷成本不變 私校苦撐盼不發年終、砍研究費

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
高額電費、校園雜費恐成私校財務危機。受少子化影響，各校系所及班級數已逐漸減少。本報資料照
高額電費、校園雜費恐成私校財務危機。受少子化影響，各校系所及班級數已逐漸減少。本報資料照

高額電費、校園雜費恐成私校財務危機。受少子化影響，各校系所及班級數已逐漸減少，教育團體指出，學生愈來越少，但老師薪資成本還是一樣，「收入少但成本不變」，除非滿招才可能打平甚至有盈餘，很多學校也都在苦撐，看有無其他機制，不然早年投入心血都無法回收。

全國私校公會理事長吳忠春指出，招生人數越來越少，除非滿招，才可以讓收支持平甚至有結餘，假設一個班要四十人，但只招生到二十人，一個學生成本約三萬多，中央只補助兩萬五千三百元，每收一個就虧損五千至八千元。對學校來說，就要想辦法節省成本，熬過少子化考驗。

吳忠春說，私校招生狀況若不好，校方會希望跟老師商量，「不發年終獎金共體時艱」，但這對私校老師不公平，同樣付出這麼多心力但沒有相同待遇，有些私校甚至是把老師的學術研究費打七折，被迫欠薪，稱收入改善會改回來，很多老師欠薪也要不回來。

吳忠春表示，很多學校都在等有沒有除了退場以外的機制，或是未來有無轉型改辦的機會，不然校產變國有，早年投入的心血無法回收，若陷入財務困難，起死回生機率不高，除非有企業注入教育資金。

私立大學校院協進會理事長、大同大學校長何明果坦言，「學雜費已經不敷成本」，基本上扣除老師跟行政人員薪資就所剩無幾，這些費用還要去繳電費等，現在很多學校還活著，是因為沒有把折舊費算進去，學校在創校時就蓋好校舍，但等六十年後建物重建，就沒錢了。

何明果表示，經濟部要漲電費，對大小校都是衝擊，學校越大受到影響越大，尤其理工科，電費漲加上學費結構問題，更是雪上加霜。以人事費為例，教授本薪調漲四％兩次，學術研究加給調十五％，平均每位老師成本增加兩萬，但學費調漲計算幅度上限是○點六一％，怎麼看都覺得數字不合理。

何明果說，公立學校若把折舊費算進去也是虧損，但有政府補助，不像私校狀況不佳就列退場機制，這是整體教育政策問題，若無法調漲學費支付電費，教育部就要編列預算補貼，若教師薪水一直加，學費卻不調整，遲早會遇到問題。

少子化 教師 薪水 財務

延伸閱讀

少子化趨勢難擋 彰化小一新生人數再下降

少子化國安問題 教團、立委呼籲產假至少14周

藍提修退場條例 教團憂讓不良私校續命呼籲撤案

立委提案退場條例增1年徵求期 教團反對、憂高教禿鷹

相關新聞

少子化影響招生…但開銷成本不變 私校苦撐盼不發年終、砍研究費

高額電費、校園雜費恐成私校財務危機。受少子化影響，各校系所及班級數已逐漸減少，教育團體指出，學生愈來越少，但老師薪資成本...

國圖前進美國 匹茲堡大學設台灣漢學資源中心

國家圖書館前進美國匹茲堡大學，順利增加成為全球第49個「台灣漢學資源中心」，拓展世界合作版圖。匹茲堡大學師生將可與台灣及...

憶南京遺族學校點滴 92歲校友霍剛難忘同窗傅達仁

沈春池文教基金會推出「我家的兩岸故事」系列第3本書「勁草集」，詳述南京遺族學校教育點滴，校友之一台灣抽象藝術家霍剛特別出...

故宮南院推出翰墨新展 一窺古代文人園林齋室文青生活

古代文人隱居山林，雅適居所、園林齋室別有洞天，故宮南院推出翰墨空間書畫新展，今起至9月17日展出明代宰相申時行退休時營建...

大都會歌劇院亞巡 聶澤賽金：實體音樂會無可取代

紐約大都會歌劇院管弦樂團展開亞洲巡演，韓國與日本演出票房滿座，指揮亞尼克‧聶澤-賽金表示，新科技能以各種方式連結音樂與彼...

故宮南院翰墨新展登場 品味古代文人閒雅生活

故宮南院「翰墨空間–故宮書畫賞析」例行展今天起以「文人的閒雅生活」為題，展國寶文徵明「書醉翁亭記」等書畫精品，邀請大家來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。