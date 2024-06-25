少子化影響招生…但開銷成本不變 私校苦撐盼不發年終、砍研究費

高額電費、校園雜費恐成私校財務危機。受少子化影響，各校系所及班級數已逐漸減少，教育團體指出，學生愈來越少，但老師薪資成本還是一樣，「收入少但成本不變」，除非滿招才可能打平甚至有盈餘，很多學校也都在苦撐，看有無其他機制，不然早年投入心血都無法回收。

全國私校公會理事長吳忠春指出，招生人數越來越少，除非滿招，才可以讓收支持平甚至有結餘，假設一個班要四十人，但只招生到二十人，一個學生成本約三萬多，中央只補助兩萬五千三百元，每收一個就虧損五千至八千元。對學校來說，就要想辦法節省成本，熬過少子化考驗。

吳忠春說，私校招生狀況若不好，校方會希望跟老師商量，「不發年終獎金共體時艱」，但這對私校老師不公平，同樣付出這麼多心力但沒有相同待遇，有些私校甚至是把老師的學術研究費打七折，被迫欠薪，稱收入改善會改回來，很多老師欠薪也要不回來。

吳忠春表示，很多學校都在等有沒有除了退場以外的機制，或是未來有無轉型改辦的機會，不然校產變國有，早年投入的心血無法回收，若陷入財務困難，起死回生機率不高，除非有企業注入教育資金。

私立大學校院協進會理事長、大同大學校長何明果坦言，「學雜費已經不敷成本」，基本上扣除老師跟行政人員薪資就所剩無幾，這些費用還要去繳電費等，現在很多學校還活著，是因為沒有把折舊費算進去，學校在創校時就蓋好校舍，但等六十年後建物重建，就沒錢了。

何明果表示，經濟部要漲電費，對大小校都是衝擊，學校越大受到影響越大，尤其理工科，電費漲加上學費結構問題，更是雪上加霜。以人事費為例，教授本薪調漲四％兩次，學術研究加給調十五％，平均每位老師成本增加兩萬，但學費調漲計算幅度上限是○點六一％，怎麼看都覺得數字不合理。

何明果說，公立學校若把折舊費算進去也是虧損，但有政府補助，不像私校狀況不佳就列退場機制，這是整體教育政策問題，若無法調漲學費支付電費，教育部就要編列預算補貼，若教師薪水一直加，學費卻不調整，遲早會遇到問題。