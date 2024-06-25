憶南京遺族學校點滴 92歲校友霍剛難忘同窗傅達仁

沈春池文教基金會推出「我家的兩岸故事」系列第3本書「勁草集」，詳述南京遺族學校教育點滴，校友之一台灣抽象藝術家霍剛特別出席新書發表會，分享難忘同學傅達仁頑皮身影。

基金會分享，「國民革命軍遺族學校」（簡稱南京遺族學校）1928年建於南京，主要招收在北伐及辛亥革命中陣亡將士子女，抗日戰爭爆發後一度解散。1947年抗戰勝利後復校，校長為蔣中正，實際掌管校務的則為主席校董蔣宋美齡，為讓遺族子弟受良好教育，遺族學校採住校制，食衣住行皆由公費支出。

國共內戰爆發後，1949年遺族學校約300名師生南遷，最終搭船到台灣，寄讀於師大附中，僅半年多因時局混亂決定解散，遺族學校也因此走入歷史，霍剛、傅達仁和畫家劉國松都是當時來台學生之一。

現年92歲的霍剛今天回憶，當時學校從師資到教學設備全是一流，蔣宋美齡時不時會造訪，確認學生健康、飲食，同時督促大家用功；另外，由於學生都是孤兒，便會在家長欄填寫「蔣中正、蔣宋美齡」，成為學校默許的小趣事。

已故體育主播傅達仁則是霍剛的同學，霍剛笑說，當年在學校傅達仁就是籃球隊員，綽號猴子，總是很有活力頑皮，過去他定居義大利米蘭創作時，傅達仁還曾半夜跑來串門子喊：「你幹什麼！為什麼還不睡覺」，顯見兩人好交情。

不過70多年過去，來台時才十多歲的學生都已白髮蒼蒼，只剩數十人。歷經戰火一路同甘共苦，情感比家人緊密，霍剛表示，每年11月校慶原本都會辦同學聚會，隨著彼此年事漸長、散落全台各處不得不停辦，但在北部的幾個同學每月還是會固定小聚，關心彼此身體。

沈春池文教基金會秘書長石靜文表示，2017年開始基金會執行「搶救遷台歷史記憶庫」，尋訪遷台一、二、三代人物，透過真實經驗的口述歷史影像，典藏長者與家屬生命記憶，為大時代的悲歡離合留存歷史見證，目前已訪問1300多名長者，他們會持續與時間奮鬥、努力紀錄。